Bị công kích vì ồn ào tình cảm, Kiều Thị Thúy Hằng lên tiếng

Mới đây, những thông tin liên quan đến chuyện tình cảm của Kiều Thị Thúy Hằng được nhiều người quan tâm. Ồn ào xuất phát từ bài đăng của người mẫu L.M, cho rằng người cũ là một fashionista đang hẹn hò hoa hậu. Thậm chí, cả hai cùng tình tứ đi dạo mà không trông nom hay để ý đến con trai.

Kiều Thị Thúy Hằng phủ nhận tin đồn tình cảm với nam fashionista Ảnh: FBNV

Sau đó, dân mạng đồn đoán danh tính hoa hậu được nhắc đến trong bài đăng là Kiều Thị Thúy Hằng. Nguyên nhân xuất phát từ việc trước đó, người đẹp 10X cũng từng chia sẻ khoảnh khắc nắm tay một em bé. Nhiều tài khoản để lại bình luận công kích, chỉ trích Miss Global Vietnam 2025 vì ồn ào tình cảm này.

Kiều Thị Thúy Hằng phản hồi

Trước những thông tin tiêu cực về mình, Kiều Thị Thúy Hằng sau đó lên tiếng đính chính. Cô chia sẻ: “Mình là người mà mọi người nhắc đến trong câu chuyện sáng giờ. Mình đã nói chuyện với chị L.M và xin khẳng định mình không phải nhân vật trong đoạn hội thoại được lan truyền trên mạng xã hội. Nên hy vọng mọi người hiểu cho mình”.

Đồng thời, người đẹp 10X cũng phủ nhận thông tin đang trong mối quan hệ tình cảm với người cũ của L.M. Cô bộc bạch: “Mong mọi người hiểu cho mình để tránh hiểu lầm và đưa câu chuyện này đi quá xa. Mình xin trân trọng cảm ơn mọi người”.

Kiều Thị Thúy Hằng sinh năm 2000, cao 1,77 m với số đo ba vòng 86-62-95. Cô là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi nhan sắc Ảnh: FBNV

Trao đổi với chúng tôi, Kiều Thị Thúy Hằng cũng phủ nhận tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm. Người đẹp cho biết khi phát hiện ra sự việc, cô đã chủ động liên hệ với người mẫu L.M để làm rõ. Lý do Miss Global Vietnam 2025 quyết định lên tiếng là vì không muốn mọi người hiểu lầm.

Cũng theo chân dài 10X, dù ảnh hưởng vì ồn ào này nhưng cô quan niệm những ai gặp gỡ, tiếp xúc với mình thì mọi người sẽ hiểu. “Mong mọi người sẽ tích cực nhìn nhận sự việc”, cô nói với chúng tôi.

Kiều Thị Thúy Hằng sinh năm 2000, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Trước đó, cô là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi nhan sắc khi từng ghi tên mình vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Sau đó, cô tiếp tục tranh tài ở Miss Cosmo Vietnam 2023, vào top 10 chung cuộc. Gần đây nhất, Kiều Thị Thúy Hằng được chọn trở thành Miss Global Vietnam 2025, dự kiến sẽ “mang chuông đi đánh xứ người” trong thời gian tới.

Hiện tại, Thúy Hằng tích cực hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Ngoài ra, cô còn thử sức với âm nhạc khi ghi danh thi Tình bolero 2025.

