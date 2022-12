Bị đá rơi trúng người dưới lò khai thác than, 1 công nhân tử vong

Ngày 6.12, thông tin từ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh; Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam; VKSND tỉnh Quảng Ninh, điều tra vụ 1 công nhân thuộc Công ty CP Than Núi Béo tử nạn trong ca làm việc.

Theo đó, khoảng 4 giờ 45 phút sáng nay (6.12), trong lúc lao động tại lò thuộc công trường khai thác số 2, Công ty CP Than Núi Béo, công nhân Lục Sơn G. (29 tuổi) không may bị đá trên nóc lò rơi vào người dẫn đến bị thương.

Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng cứu hộ tại chỗ của Công ty CP Than Núi Béo đã có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, công nhân Lục Sơn G. đã tử vong sau đó.

Ngay trong ngày 6.12, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã phong toả hiện trường, điều tra vụ việc; đồng thời bàn giao thi thể người bị nạn và hỗ trợ cho gia đình lo hậu sự theo quy định của pháp luật.





Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã chỉ đạo Công ty CP Than Núi Béo khẩn trương rà soát các quy định về an toàn lao động; ổn định tình hình công nhân để sản xuất.

Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, tại Công ty CP Than Núi Béo đã xảy 3 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, khiến 3 công nhân thiệt mạng.