Quảng Ninh: Va chạm với thuyền chở vật liệu trong hầm lò, một công nhân thiệt mạng

Ngày 22.11, thông tin từ Công ty xây lắp mỏ (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam) cho biết, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp điều tra vụ một công nhân của đơn vị này thiệt mạng trong hầm lò do va chạm với thuyền chở vật liệu.

Vụ việc xảy ra tại lò dự án khai thác mỏ than Khe Chàm, thuộc khai trường Công ty than Khe Chàm, do phân xưởng Đào lò 10, Công ty xây lắp mỏ thi công.

Trước đó, ngày 19.11, trong quá trình nhóm công nhân phân xưởng Đào lò 10, Công ty xây lắp mỏ, đang vận chuyển vật tư phục vụ thi công lò thượng vận tải thì anh Lầu A N. (23 tuổi, công nhân khai thác mỏ hầm lò của đơn vị) đã bị thuyền chở vật liệu va chạm.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Công ty xây lắp mỏ đã kịp thời có mặt, cứu nạn cứu hộ, nhưng do bị thương quá nặng nên anh N. đã tử vong.





Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP.Cẩm Phả đã phối hợp với Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ninh; Viện KSND TP.Cẩm Phả tiếp tục điều tra vụ việc.

Công ty xây lắp mỏ sau khi phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ việc đã cùng gia đình lo an táng cho công nhân hầm lò thiệt mạng.