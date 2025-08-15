Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Bị điện giật tại công trường gần bệnh viện, 2 công nhân may mắn được cứu sống

Thanh Lộc
Thanh Lộc
15/08/2025 15:41 GMT+7

Hai công nhân bị điện giật nguy kịch tại công trường gần Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình (P.Đồng Hới, Quảng Trị) đã được cấp cứu kịp thời, qua khỏi cơn nguy hiểm và đang hồi phục sức khỏe.

Ngày 15.8, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình (đường Hữu Nghị, P.Đồng Hới, Quảng Trị; trước đó là TP.Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết vừa cứu sống 2 công nhân bị điện giật nguy kịch khi đang làm việc tại một công trường gần bệnh viện.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 14.8, trong lúc thi công tại công trường xây dựng, 2 công nhân bất ngờ bị điện giật. Nạn nhân là anh T.V.H (38 tuổi, trú xã Gio Linh) và ông L.V.H (51 tuổi, trú xã Hoàn Lão, cùng tỉnh Quảng Trị). 

Ngay sau khi nhận thông tin, bệnh viện đã kích hoạt “báo động đỏ” nội viện, huy động lực lượng y tế cùng trang thiết bị tới hiện trường cấp cứu.

Bị điện giật tại công trường gần bệnh viện, 2 công nhân may mắn được cứu sống - Ảnh 1.

Lực lượng y tế lập tức có mặt xử trí tình huống

ẢNH CẮT TỪ CAMERA HÀNH TRÌNH CỦA NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG

Khi tiếp cận, 2 nạn nhân đã bất tỉnh, trên người có nhiều vết bỏng do điện. Trong đó, ông L.V.H nặng hơn, có dấu hiệu ngừng tim, ngừng thở. Nhóm cấp cứu đã nhanh chóng tiến hành hồi sinh tim phổi ngay tại chỗ, sau đó chuyển cả hai về khoa Cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiếp tục thực hiện các biện pháp hồi sức tim phổi nâng cao, sốc điện, hỗ trợ hô hấp bằng bóp bóng Ambu, dùng thuốc vận mạch và phối hợp nhiều chuyên khoa xử trí tổn thương do bỏng điện. Sau khoảng 15 phút, bệnh nhân L.V.H có mạch trở lại, huyết áp cải thiện.

Qua giai đoạn nguy kịch, cả hai được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (trụ sở cũng nằm trên đường Hữu Nghị, P.Đồng Hới) để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên sâu. Hiện sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định, tỉnh táo.

Theo các bác sĩ, việc tai nạn xảy ra ngay gần bệnh viện giúp rút ngắn thời gian cấp cứu, nâng cao hiệu quả xử trí và giảm nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

