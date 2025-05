Vướng dây điện trên đường, 2 người đi xe máy bị điện giật tử vong

Tối 30.5, tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đơn vị đã bàn giao thi thể 2 người đàn ông bị điện giật tử vong do vướng dây điện trên đường, cho người nhà an táng.

Theo đó, khoảng 11 giờ 17 cùng ngày, trên Hương lộ 28 (đoạn thuộc ấp Lưu Cử 2, xã Lưu Nghiệp Anh, H.Trà Cú, Trà Vinh), mưa giông làm ngã một cây phượng trước nhà ông T.V.B (59 tuổi). Thời điểm cây ngã đổ, ông B. không có ở nhà.

Hiện trường xảy ra sự việc Ảnh: CTV

Cây phượng ngã làm đứt dây điện thắp sáng kéo ngang đường.

Cùng thời điểm trên, anh T.M.K (26 tuổi, ngụ ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp Anh, H.Trà Cú) điều khiển xe máy BS 64B2-482.99 chở anh B.N.Y (25 tuổi, ngụ cùng địa phương) chạy theo hướng từ ấp Lưu Cừ 2 đi ấp Xòa Lợ, xã Lưu Nghiệp Anh. Khi đến địa điểm trên thì bị vướng vào dây điện, làm cả 2 ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân tử vong được xác định ban đầu do chấn thương và điện giật.

Hình ảnh 2 nạn nhân té ngã được camera an ninh ghi lại Ảnh: cắt từ clip

Sự việc được camera an ninh nhà dân ghi lại. Qua làm việc, gia đình 2 nạn nhân không yêu cầu cơ quan công an khám nghiệm tử thi và xin đưa thi thể về nhà mai táng.