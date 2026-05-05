Bị dọa cho nghỉ việc, nam công nhân đâm tổ trưởng trọng thương

Phan Thương
05/05/2026 12:52 GMT+7

Bị dọa cho nghỉ việc sau mâu thuẫn nhỏ trong lúc ăn uống, bị cáo Nguyễn Văn Siêng quay lại công ty, dùng dao đâm tổ trưởng gây thương tích 35%.

Ngày 5.5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Siêng (43 tuổi, ở Cần Thơ) 10 năm tù về tội "giết người". Bị cáo Siêng trước đó đã đâm một tổ trưởng khi bị dọa cho nghỉ việc.

Bị cáo Nguyễn Văn Siêng bị tuyên phạt 10 năm tù vì hành vi dùng dao đâm tổ trưởng khi bị dọa cho nghỉ việc

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Văn Siêng là công nhân tại một công ty trên địa bàn huyện Bình Chánh (cũ), TP.HCM.

Chiều 25.12.2023, Siêng cùng đồng nghiệp tổ chức ăn uống trước nhà xưởng công ty. Đến tối cùng ngày, khi mọi người chuẩn bị ra về, Siêng xin anh Võ Minh T. một điếu thuốc lá để hút nhưng bị từ chối, dẫn đến mâu thuẫn.

Sau đó, Siêng kể lại sự việc cho ông Phạm Thái S. (tổ trưởng, cùng công ty). Ông S. cho biết sẽ báo cáo lên lãnh đạo doanh nghiệp để xem xét cho Siêng nghỉ việc. Nghe vậy, Siêng đi bộ về phòng trọ lấy dao rồi quay lại công ty tìm ông S., đâm trúng ngực và tay khiến nạn nhân bị thương tích 35%.

Quá trình điều tra, bị cáo đã bồi thường cho bị hại 90 triệu đồng. Vì vậy, ông S. có đơn bãi nại và không yêu cầu gì thêm.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng hành vi của thân chủ chưa đủ yếu tố cấu thành tội "giết người"; đồng thời nêu một số vấn đề liên quan đến kết luận giám định và đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Hành vi của Siêng đặc biệt nguy hiểm cho xã hội; việc nạn nhân không tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo.

Công an TP.HCM tìm người liên quan vụ Nguyễn Mạnh Cường lừa đảo chiếm đoạt tài sản

