Bị đơn nhận hỗ trợ, bồi thường trên 2 thửa đất

Ngày 12.11, Báo Thanh Niên phản ánh sự việc "Bất thường một bản án về xây nhà trên đất người khác" liên quan tranh chấp thửa đất 2632, giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Nam (53 tuổi, ở TP.HCM) và bị đơn là ông Thiều Đình Thu (ở TP.HCM, hiện là hội thẩm nhân dân tại TAND TP.HCM).

Nội dung vụ án Báo Thanh Niên phản ánh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về giấy tờ pháp lý của căn nhà, ông Nam cho rằng: vào năm 2011, ông mua và được cấp giấy chứng nhận (GCN) thửa đất 2632 tại khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay là phường Đông Hòa, TP.HCM).

Sau đó, do dành thời gian lấy vợ và lo con cái, rồi bị tai nạn nên ông không có thời gian xuống trông nom. Năm 2018, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Dĩ An mời ông Nam đến khu đất làm việc về thu hồi một phần đất để mở rộng đường thì ông Nam mới phát hiện thửa đất của mình đã có dãy 6 phòng trọ và người quản lý là ông Thiều Đình Thu.

Do hai bên không thỏa thuận được với nhau, nên ông Nam khởi kiện vụ việc ra tòa. Xét xử sơ thẩm lần 1, tòa buộc người xây nhà trên đất người khác phải trả lại đất. Nhưng khi xét xử sơ thẩm lần 2 (tháng 9.2025), TAND TP.HCM cơ sở 2 lại có phán quyết cần xác định hiện trạng sử dụng để buộc các bên liên hệ cơ quan nhà nước xin cấp đổi lại GCN.

Nhận bồi thường, hỗ trợ cả 2 khu đất

Không đồng ý bản án sơ thẩm lần 2, ông Nam đã kháng cáo và có đơn gửi Chánh án TAND TP.HCM phản ánh việc bản án sơ thẩm lần 2 tuyên án một cách bất chấp tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án.

Thửa đất 2632 (đánh dấu, bên phải) là thửa đất đang tranh chấp, còn thửa 2609 đứng tên ông Thiều Đình Thu (đánh dấu, bìa trái) ẢNH: PHAN THƯƠNG

Bên cạnh đó, ông Nam trình bày, ngày 4.4.2018, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Dĩ An ban hành văn bản số 1152 công bố công khai “Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất” công trình đường Trần Hưng Đạo – Võ Thị Sáu, chuyển đến UBND phường Đông Hòa niêm yết theo quy định.

Sau đó, UBND phường Đông Hòa niêm yết, lập bản vẽ, đo đạc, làm việc với người dân có đất bị thu hồi.

Để thực hiện công trình đường Trần Hưng Đạo – Võ Thị Sáu (TP. Dĩ An, Bình Dương), UBND thị xã/TP. Dĩ An đã ban hành Quyết định (QĐ) 6822 ngày 19.12.2019 về bồi thường, hỗ trợ đối với đất thửa 2609 của ông Thu, số tiền hơn 381 triệu đồng và QĐ 669 ngày 8.2.2021 về bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản của ông Thu nằm trên phần đất 42,1 m2 (dãy nhà trọ- PV) thuộc một phần thửa 2632 của ông Nguyễn Văn Nam, số tiền hơn 109 triệu đồng.

Ngày 26.2.2021, ông Thu nhận đủ 2 khoản bồi thường, hỗ trợ hơn 490,4 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Nam được bồi thường, hỗ trợ về đất đối với thửa 2632 là hơn 387 triệu đồng đối với phần đất hơn 42,1 m2 bị thu hồi.

Thửa đất 2632 là góc 2 mặt tiền, nằm ngay ngã ba ẢNH: PHAN THƯƠNG

Ngày 19.2.2021, ông Thu khiếu nại QĐ 669, nhưng Chủ tịch UBND TP.Dĩ An ban hành quyết định bác đơn ông Thu.

Ông Thu khiếu nại tiếp. Ngày 14.4.2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định giữ các quyết định của UBND TP.Dĩ An. Về pháp lý, trong các quyết định nêu rõ: Ông Thiều Đình Thu được cấp GCN cho thửa 2609; ông Nguyễn Văn Nam được cấp GCN cho thửa 2632.

Về thực tế sử dụng: Tài sản (nhà/dãy trọ) do bà P.T.M.H xây dựng nằm trên phần đất được cấp GCN cho ông Nguyễn Văn Nam – thửa 2632; còn thửa 2609 hiện trạng đất trống.