Bị đuổi việc, ném vỏ chai thủy tinh vào nhà chủ cũ để trả thù

Ngày 30.9, Công an P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) bàn giao cho Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) thụ lý vụ trộm cắp, trả thù chủ cũ do 2 anh em Đinh Khắc Huy (18 tuổi) và Đ.K.H (14 tuổi, cùng ngụ P.Thuận Lộc, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) gây ra.



Trước đó, tại một nhà dân trên đường Tôn Đức Thắng (P.Hòa An) liên tục xảy ra tình trạng bị ném chai thủy tinh vào nhà, phá hoại tài sản. Qua trích xuất camera, Công an P.Hòa An nhận diện được biển số xe máy do 2 thanh thiếu niên sử dụng.

Rạng sáng 28.9, tại khu đô thị Phước Lý (Q.Cẩm Lệ), lực lượng tuần tra đêm phòng chống tội phạm P.Hòa An phát hiện 2 thanh thiếu niên đang đi xe máy có biển số trùng với phương tiện mà lực lượng chức năng đang truy tìm.

Hai anh em Huy và H. tại cơ quan công an NGUYỄN TÚ

Lực lượng tuần tra truy bắt, khống chế, đưa cả hai về trụ sở làm việc. Điều tra ban đầu, công an xác định, Đ.K.H làm thuê cho người chủ sản xuất nhôm kính ngụ đường Tôn Đức Thắng. Sau đó, do bất đồng trong công việc và nợ nần, Đ.K.H bị chủ cho nghỉ việc.

Để trả thù chủ cũ, H. rủ anh trai là Đinh Khắc Huy hằng đêm đi xe máy đến ném vỏ chai thủy tinh vào nhà chủ trên đường Tôn Đức Thắng. Tổng cộng, anh em Huy đã thực hiện 5 lần ném vỏ chai vào nhà chủ cũ, phá hoại tài sản.

Xe máy tang vật tạm giữ trong vụ trộm cắp NGUYỄN TÚ

Chiếc xe máy cũng do anh em Huy trộm cắp ngày 19.9 trên đường Phan Bôi (Q.Sơn Trà). Tại thời điểm bị bắt (rạng sáng 28.9), anh em Huy đang mang chai nhựa đi hút trộm xăng từ các ô tô đậu ngoài đường tại khu đô thị Phước Lý.



Mở rộng điều tra, lực lượng công an còn làm rõ Huy từng tham gia trộm cắp xe máy ngày 15.9 tại TT.Lăng Cô (H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế).