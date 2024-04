Bị giả danh công an lừa mất sạch 3,6 tỉ: Công an TP.HCM vào cuộc điều tra

Ngày 5.4, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông L.Đ.L (62 tuổi, ngụ P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức) về việc bị lừa đảo 3,6 tỉ đồng qua điện thoại.

Giả danh công an lừa đảo người dân qua điện thoại CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, ông L. tố giác nhóm người (chưa rõ lai lịch) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức giả danh cán bộ công an rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để xác minh. Tin tưởng, ông L. chuyển số tiền 3,6 tỉ đồng vào 2 tài khoản ngân hàng do nhóm người nói trên chỉ định. Ngay sau khi phát hiện mình bị lừa đảo, ngày 22.3, ông L. đến Công an P.Hiệp Bình Chánh trình báo.

Trước đó, Báo Thanh Niên thông tin, sáng 22.3, ông L. nhận cuộc gọi từ số 0947.654.7xx, tự xưng là Công an TP.Thủ Đức thông báo ông có giấy triệu tập của TAND TP.Đà Nẵng vì có liên quan đến vụ án ma túy. Sau đó, người này nối máy cho ông L. với Công an TP.Đà Nẵng để làm việc.

Tiếp đó, người tự xưng là Công an TP.Đà Nẵng thông báo, số tài khoản ngân hàng của ông có liên quan đến vụ án ma túy mà cơ quan này đang điều tra, yêu cầu kết nối Zalo để làm việc. Qua cuộc gọi video, ông L. được một người đàn ông mặc sắc phục công an, yêu cầu tải ứng dụng trên Google Play để theo dõi danh sách truy nã, lệnh bắt tạm giam.

Ông L. tải ứng dụng, đăng nhập thấy tên mình kèm số điện thoại, địa chỉ nhà, trong danh sách "tội phạm truy nã". Trong ngày 22.3, ông L. được kết nối Zalo và làm việc với rất nhiều người mặc sắc phục công an tự xưng là Công an TP.Đà Nẵng, Bộ Công an để được hướng dẫn giúp đỡ, giải oan.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, ông L. đã thực hiện tất toán 5 sổ tiết kiệm của bản thân và mẹ ông (tổng số tiền 3,6 tỉ đồng) theo hướng dẫn của nhóm "công an" để xác minh. Cuối cùng, ông L. bị lừa đảo mất 3,6 tỉ đồng.

Theo Công an TP.Thủ Đức, không có cơ quan nhà nước nào làm việc qua điện thoại. Nếu có người tự xưng là Bộ Công an, viện kiểm sát, tòa án liên hệ với công dân qua điện thoại để làm việc, người dân yêu cầu gửi giấy mời và trực tiếp đến làm việc.