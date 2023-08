Bị hại thành bị can

Chẳng hạn tại P.Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), trong tháng 7.2023, do nhà hay bị trộm gà, nên Võ Văn Đức (25 tuổi) đặt mua khẩu súng săn với giá 15 triệu đồng để bắt trộm.

Rạng sáng 20.7, Võ Văn Vũ Lanh (23 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cùng 3 đồng bọn trộm gà nhà Đức. Trong lúc truy đuổi, Đức nổ súng làm Lanh trúng đạn vào đầu chết tại chỗ. Đức bị bắt về hành vi giết người; hàng xóm của Đức là Trần Đức Trung (25 tuổi) bị xử lý hành vi che giấu tội phạm, vì phi tang khẩu súng của Đức.



Trước đó 3 tháng (khoảng tháng 4.2023), Công an Q.Ngũ Hành Sơn cũng đã khởi tố cả ba người trong một gia đình gồm: Phạm Luận (56 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Phạm Bá Thanh (46 tuổi, em ông Luận) và Phạm Bá Phúc (29 tuổi, con ông Luận) cùng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Nguyên do, P.Q.K (32 tuổi, ngụ H.Triệu Phong, Quảng Trị) nợ tiền mua thiết bị của Luận thời gian dài. Chiều 2.4, Luận "bắt" K., "áp tải" về cửa hàng. Do K. gọi điện vay mượn nhiều người vẫn không xoay được tiền trả nợ, nên nhóm Luận nhốt K. trong kho ở đường Đỗ Bá (Q.Ngũ Hành Sơn). Trong đêm, K. treo cổ tự tử...

Còn nhiều vụ khác liên quan đòi nợ, xiết nợ, đốt nhà… mà bị can, bị cáo ban đầu là bị hại, chủ nợ. Có thể cảm thông cho những người này vì bức xúc về thiệt hại do người khác gây ra trước đó, nhưng họ không thể thay mặt pháp luật để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn. Không kể những vụ có tính chất côn đồ, cố tình đòi nợ thuê, thì ở nhiều vụ việc, đáng buồn thay, bị can là những người chưa từng vi phạm pháp luật, không ý thức được hành vi vi phạm pháp luật.

Những câu chuyện đáng tiếc vừa qua, còn để nhắc nhớ rằng, mỗi người khi tham gia các giao dịch dân sự, các mối quan hệ... cần tìm hiểu rõ quyền và nghĩa vụ, cũng như giới hạn của các hành vi tránh xâm phạm sức khỏe, nhân phẩm, tính mạng... người khác, kẻo rơi vào cảnh tù tội, hối tiếc muộn màng.