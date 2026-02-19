Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bị 'khóa đầu, khóa đuôi' khi đi chúc Tết: 'Thích thì đậu tới mai cũng được'
Bị 'khóa đầu, khóa đuôi' khi đi chúc Tết: 'Thích thì đậu tới mai cũng được'

19/02/2026 14:27 GMT+7

Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một gia đình đi chúc Tết ngày mùng 2 bị chặn xe giữa ngõ tại phường Trần Phú (Hà Tĩnh). Sau khi xảy ra tranh cãi về việc đỗ xe, chiếc ô tô của gia đình này bị “khóa đầu, khóa đuôi” suốt hơn 3 giờ và phải nhờ công an can thiệp.

Mạng xã hội nhiều giờ qua đang lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một gia đình đi chúc Tết ngày mùng 2 bị một người đàn ông đậu xe “khóa đầu, khóa đuôi” giữa ngõ, khiến họ không thể di chuyển và phải nhờ lực lượng chức năng can thiệp.

Bị ‘khóa đầu, khóa đuôi’ khi đi chúc Tết: ‘Thích thì đậu tới mai cũng được’

Theo chia sẻ của người đàn ông 29 tuổi (quê Hà Tĩnh, là người đăng tải đoạn video clip), khoảng 10 giờ 20 phút sáng 19.2.2026 (tức mùng 2 Tết), anh cùng người thân đến chúc Tết họ hàng tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh).

Khi rẽ vào ngõ 71 đường Quang Lĩnh, anh phát hiện một ô tô màu trắng đỗ chiếm quá nửa mặt đường, khiến xe anh không thể tiếp tục đi vào trong.

Anh cho biết đã xuống xe tìm thông tin liên hệ chủ xe ô tô màu trắng nhưng không thấy nên bấm còi để báo hiệu. Ít phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện và nhận là chủ xe.

Lực lượng chức năng có mặt để ghi nhận và xử lý vụ việc.

Theo phản ánh của anh này, khi được đề nghị di chuyển xe gọn vào lề để các xe khác đi qua do ngõ nhỏ, người đàn ông nói rằng khu vực này được phép đỗ xe và có lời lẽ thách thức, đồng thời khẳng định việc đỗ xe tại đây cả ngày là bình thường.

Chưa dừng lại, ít phút sau, người này tiếp tục lái thêm một xe ô tô đỗ phía sau, chặn lối ra, khiến xe của anh này bị kẹp giữa hai đầu, không thể tiến hoặc lùi, rồi khóa xe rời đi.

Trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, dòng người lại náo nức tìm về đền Bạch Mã - nơi trấn giữ phía Đông kinh thành Thăng Long xưa. Ngôi đền nghìn năm tuổi này không chỉ là một di tích, mà còn là linh hồn, là điểm tựa tâm linh vững chãi của người dân Thủ đô qua bao thế hệ.

