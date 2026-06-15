Bị khóa SIM di động, có ảnh hưởng đến giao dịch tài khoản ngân hàng không?

Hàng triệu SIM di động đã chính thức bị khóa một chiều kể từ ngày 15.6 theo quy định do chưa thực hiện xác thực sinh trắc học. Những khách hàng này sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin đi, trong khi vẫn duy trì khả năng nhận cuộc gọi và tin nhắn đến. Như vậy, những SIM bị khóa một chiều có ảnh hưởng đến tài khoản ngân hàng hay giao dịch chuyển khoản trực tuyến hay không?

Người dùng đều phải xác thực thông tin để tránh bị khóa SIM di động (trong ảnh là nhân viên VinaPhone đến tận bản làng để phục vụ người dân xác thực)

ẢNH: VINAPHONE

Trước hết, nếu SIM di động chỉ bị khóa một chiều gọi đi hay gửi tin nhắn thì việc nhận mã xác thực OTP khi chuyển khoản online vẫn thực hiện được. Như vậy, hiện nay, các SIM bị tạm khóa một chiều không ảnh hưởng đến giao dịch ngân hàng trên kênh online. Đồng thời, theo Ngân hàng Agribank, việc SIM bị khóa không ảnh hưởng đến số dư tiền gửi, tiền tiết kiệm hay các khoản đầu tư của khách hàng tại ngân hàng. Các tài sản này vẫn được bảo đảm theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, nhà băng này cho rằng khi thuê bao bị khóa, khách hàng có thể không nhận được mã xác thực OTP gửi qua tin nhắn, từ đó gặp khó khăn trong việc đăng nhập ứng dụng ngân hàng, xác nhận giao dịch trực tuyến hoặc khôi phục tài khoản trên các nền tảng số khác. Ở đây cần hiểu rằng trường hợp SIM bị khóa hai chiều hoặc bị thu hồi, tin nhắn OTP sẽ không thể được gửi đến người dùng. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng có thể không hoàn tất được các giao dịch chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nạp tiền dịch vụ hay xác nhận các thay đổi thông tin tài khoản. Hơn nữa, việc không nhận được mã OTP còn ảnh hưởng đến quá trình đăng nhập hoặc khôi phục quyền truy cập vào ứng dụng ngân hàng số trong trường hợp khách hàng đổi thiết bị hoặc quên mật khẩu.

Từ 15.6, đổi điện thoại mới phải xác thực sinh trắc học trong 2 giờ

Do đó, để bảo đảm các giao dịch không bị gián đoạn, Agribank khuyến nghị khách hàng chủ động kiểm tra tình trạng thuê bao di động đang sử dụng, đồng thời bảo đảm thông tin đăng ký với nhà mạng luôn chính xác và đầy đủ. Bên cạnh đó, khách hàng cần rà soát số điện thoại đang liên kết với tài khoản ngân hàng, ví điện tử và các dịch vụ tài chính khác nhằm bảo đảm khả năng nhận thông báo cũng như mã xác thực khi cần thiết. Trong trường hợp phải thay đổi số điện thoại, Agribank khuyến cáo khách hàng thực hiện thủ tục cập nhật thông tin với ngân hàng sớm nhất có thể để tránh ảnh hưởng đến quá trình sử dụng dịch vụ.

Tương tự, nếu SIM di động bị khóa cả 2 chiều thì khách hàng cũng không thể sử dụng được nhiều dịch vụ khác như ví điện tử, nền tảng thương mại điện tử, ứng dụng gọi xe, bảo hiểm số hay dịch vụ công trực tuyến... Do vậy, người dùng điện thoại di động nên kiểm tra và thực hiện xác thực thông tin đúng theo quy định.