Những dấu hiệu nào cho thấy tài khoản ngân hàng nghi ngờ gian lận, lừa đảo?

Theo quy định tại Thông tư 25/2025 của Ngân hàng Nhà nước, trước ngày 10 hằng tháng, các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải cung cấp theo yêu cầu cho Ngân hàng Nhà nước thông tin về các tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến gian lận, lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật theo yêu cầu phục vụ công tác quản lý, giám sát.

Thông tư cũng nêu rõ một số dấu hiệu nghi vấn cần cung cấp. Cụ thể, trường hợp đầu tiên là thông tin trong hồ sơ mở tài khoản không trùng khớp với dữ liệu của chủ tài khoản trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thứ hai là tài khoản xuất hiện trong các nội dung quảng cáo mua bán, cho thuê hoặc trao đổi trên website, mạng xã hội, diễn đàn hoặc các hội nhóm trực tuyến. Thứ ba là tài khoản nhận tiền từ nhiều tài khoản khác nhau rồi nhanh chóng chuyển đi hoặc rút hết trong thời gian ngắn (không để lại số dư hoặc để lại rất ít). Thứ 4, các tài khoản có trên 3 giao dịch nhận tiền từ những tài khoản nằm trong danh sách nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, gian lận hoặc giả mạo. Thứ năm, các khách hàng thuộc danh sách cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền khác. Thứ sáu, tài khoản thanh toán phát sinh giao dịch bất thường (ví dụ: Giá trị, số lượng giao dịch lớn, bất thường không phù hợp với nghề nghiệp, độ tuổi, địa chỉ cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi,... của chủ tài khoản thanh toán; phát sinh các giao dịch với địa điểm, thời gian, tần suất bất thường...). Thứ bảy, các tài khoản có giao dịch thanh toán nhưng không thể liên hệ được với khách hàng. Thứ tám, một thông tin định danh duy nhất của thiết bị được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều hơn 1 tài khoản thanh toán. Ngoài ra còn có dấu hiệu khác do ngân hàng thương mại ghi rõ.

Những dấu hiệu nghi ngờ nói trên cũng được áp dụng tương tự với tài khoản của tổ chức. Báo cáo này được các ngân hàng gửi qua Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán của Ngân hàng Nhà nước (SIMO).

Thời gian gần đây, các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục cảnh báo về tình trạng người dân cho thuê, cho mượn hoặc mở hộ tài khoản ngân hàng để nhận tiền thuê, tiền hoa hồng. Đồng thời, tình trạng lừa đảo, gian lận diễn ra trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp và các đối tượng đã sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền lừa đảo. Chẳng hạn, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa thông đang xác minh nguồn tin vụ việc có dấu hiệu tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng. Các đối tượng đã tìm mua, thuê trên mạng 7 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi bán các xô cát có chứa các hạt màu vàng rồi đãi vàng ngay trên live stream nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người xem...

