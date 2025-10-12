Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bị khởi tố vì 2 lần đốt rác trên sân thượng

Trần Cường
Trần Cường
12/10/2025 17:04 GMT+7

Trong 1 ngày, người đàn ông ở Hà Nội 2 lần đốt rác trên sân thượng gây cháy lan sang nhà hàng xóm. Công an đã khởi tố người này về tội gây rối trật tự công cộng và xem xét xử lý hành vi hủy hoại tài sản.

Ngày 12.10, Công an P.Láng (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Cao Sơn (55 tuổi, trú P.Láng) về tội gây rối trật tự công cộng.

Công an P.Láng cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý bị can Sơn về hành vi hủy hoại tài sản.

- Ảnh 1.

Bị can Hoàng Cao Sơn

ẢNH: L.Đ

Theo Công an P.Láng, nhà của ông Sơn ở số 948 Đê La Thành, kết cấu 5 tầng, một tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 284 m2.

Sáng 10.10, ông Sơn gom các loại rác là mảnh gỗ, lá khô rồi mang lên tầng thượng đốt. Khi rác đang cháy ông Sơn xuống dưới tầng 2 ngồi ăn cơm, sau đó quay lên thì thấy lửa bùng lớn. Ông Sơn dùng xô nước dập nhưng không tắt được.

Đám cháy bùng lên gây ảnh hưởng đến các hộ xung quanh. Công an P.Láng cùng lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường dập lửa đồng thời lập biên bản ngăn chặn sự việc, yêu cầu ông Sơn dừng ngay hành vi đốt rác tại khu vực tầng 5 và phải thu gom, phân loại, đổ rác đúng thời gian, địa điểm.

2 lần đốt rác trên sân thượng, gây cháy lớn ở Hà Nội

- Ảnh 2.

Khu vực xảy ra cháy tại nhà bị can Sơn

ẢNH: L.Đ

Tuy nhiên, chiều ngày 10.10 ông Sơn tiếp tục thu gom lá khô, gỗ mủn, quần áo cũ, mang lên tầng thượng đốt. Thấy rác cháy gần hết và còn than đỏ hồng thì ông Sơn bỏ xuống nhà.

Đến khoảng 21 giờ 30, khi người dân xung quanh đập cửa, hô hoán báo cháy, ông Sơn mới phát hiện ngọn lửa đã bùng lên dữ dội trên tầng thượng và bắt đầu lan sang các nhà xung quanh. Lực lượng chức năng lại phải tới hiện trường chữa cháy.

Vụ hỏa hoạn được khống chế sau đó, không gây thiệt hại về người nhưng 2 nhà hàng xóm của ông Sơn bị lửa lan sang, hư hỏng nhiều tài sản.

Tin liên quan

Cả khu dân cư nháo nhào vì khói đen bủa vây do đốt rác ở Hóc Môn

Cả khu dân cư nháo nhào vì khói đen bủa vây do đốt rác ở Hóc Môn

Cột khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét, tỏa ra bao trùm cả khu dân cư, gây ngạt khiến người dân nháo nhào chạy ra khỏi nhà để tránh khói. Nguyên nhân ban đầu xác định do người dân đốt rác.

TP.HCM: Cháy rụi kho chứa đồ ở TP.Thủ Đức, nghi do đốt rác

Khám phá thêm chủ đề

đốt rác gây cháy PCCC và CNCH Gây rối trật tự công cộng hủy hoại tài sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận