Bị khởi tố vì 2 lần đốt rác trên sân thượng

Ngày 12.10, Công an P.Láng (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Cao Sơn (55 tuổi, trú P.Láng) về tội gây rối trật tự công cộng.

Công an P.Láng cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý bị can Sơn về hành vi hủy hoại tài sản.

Bị can Hoàng Cao Sơn ẢNH: L.Đ

Theo Công an P.Láng, nhà của ông Sơn ở số 948 Đê La Thành, kết cấu 5 tầng, một tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 284 m2.

Sáng 10.10, ông Sơn gom các loại rác là mảnh gỗ, lá khô rồi mang lên tầng thượng đốt. Khi rác đang cháy ông Sơn xuống dưới tầng 2 ngồi ăn cơm, sau đó quay lên thì thấy lửa bùng lớn. Ông Sơn dùng xô nước dập nhưng không tắt được.

Đám cháy bùng lên gây ảnh hưởng đến các hộ xung quanh. Công an P.Láng cùng lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường dập lửa đồng thời lập biên bản ngăn chặn sự việc, yêu cầu ông Sơn dừng ngay hành vi đốt rác tại khu vực tầng 5 và phải thu gom, phân loại, đổ rác đúng thời gian, địa điểm.

2 lần đốt rác trên sân thượng, gây cháy lớn ở Hà Nội

Khu vực xảy ra cháy tại nhà bị can Sơn ẢNH: L.Đ

Tuy nhiên, chiều ngày 10.10 ông Sơn tiếp tục thu gom lá khô, gỗ mủn, quần áo cũ, mang lên tầng thượng đốt. Thấy rác cháy gần hết và còn than đỏ hồng thì ông Sơn bỏ xuống nhà.

Đến khoảng 21 giờ 30, khi người dân xung quanh đập cửa, hô hoán báo cháy, ông Sơn mới phát hiện ngọn lửa đã bùng lên dữ dội trên tầng thượng và bắt đầu lan sang các nhà xung quanh. Lực lượng chức năng lại phải tới hiện trường chữa cháy.

Vụ hỏa hoạn được khống chế sau đó, không gây thiệt hại về người nhưng 2 nhà hàng xóm của ông Sơn bị lửa lan sang, hư hỏng nhiều tài sản.