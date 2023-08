Bị khởi tố vì đốt xe ô tô của người khác để 'giải tỏa tâm lý'

Ngày 25.8, thông tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thế Cường (34 tuổi, ngụ P.Đông Vĩnh, TP.Vinh) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.



Trần Thế Cường tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 11.8, xe ô tô của gia đình chị H.T.D (ngụ xã Hưng Lộc, TP.Vinh) đang đậu ngoài đường bất ngờ bị cháy, thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Nghi ngờ có người đốt xe ô tô nên gia đình chị D. trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an TP.Vinh phối hợp các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, kẻ thực hiện hành vi phạm tội manh động, liều lĩnh nên công an lập chuyên án điều tra, làm rõ.

Sau 4 ngày điều tra, ban chuyên án xác định Trần Thế Cường là nghi can đốt cháy chiếc xe ô tô của gia đình chị D., nên ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Cường.

Tại cơ quan công an, Trần Thế Cường thừa nhận gây ra vụ đốt xe ô tô của gia đình chị D. Cường khai do bức xúc chuyện gia đình nên nảy sinh ý định dùng xăng đốt xe ô tô nhằm mục đích giải tỏa tâm lý. Khoảng 2 giờ 30 ngày 11.8, Cường mang xăng đến đốt cháy chiếc xe ô tô của gia đình chị D.