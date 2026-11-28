Nguyễn Văn Toàn (23 tuổi), trú tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ, mới đây bị cơ quan công an khởi tố bị can, để điều tra về tội làm nhục người khác, theo khoản 2 điều 155 bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Toàn tại cơ quan công an ẢNH: ANTV

Kết quả điều tra xác định, trong tháng 6 và tháng 7.2026, Toàn sử dụng ứng dụng ChatGPT để tạo hình ảnh giả mạo người hàng xóm có những cử chỉ thân mật với một người đàn ông không có thật.

Sau đó, Toàn sử dụng tài khoản Facebook đăng tải 6 bài viết kèm hình ảnh giả với nội dung bịa đặt chị này có quan hệ bất chính nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm nạn nhân.

Để tăng sự chú ý và lan truyền thông tin, Toàn còn gắn thẻ tài khoản Facebook của vợ chồng chị này cùng nhiều tài khoản khác.

Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận hành vi trên xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa mẹ mình và gia đình người hàng xóm kéo dài từ năm 2025. Do bức xúc, Toàn tạo dựng và phát tán những hình ảnh, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Công an đánh giá hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của bản thân và gia đình nạn nhân, khiến nạn nhân cảm thấy bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cuộc sống và sinh hoạt thường ngày bị đảo lộn.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không đăng tải các hình ảnh, thông tin cá nhân lên các trang mạng xã hội, để tránh bị đối tượng lợi dụng thu thập, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác.

Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh đối với mỗi cá nhân trong việc sử dụng mạng xã hội và ứng xử trong đời sống hàng ngày. Không vì một phút bốc đồng mà có những hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, khiến bản thân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.