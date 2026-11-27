Sự việc bắt nguồn từ việc nhiều ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin một phụ nữ đi bán rau tại chợ Cầu (xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ) bị người lạ vỗ vai, chuốc thuốc mê. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy điều này là sai sự thật.

Công an làm việc để xác minh thông tin tại gia đình bà H. ẢNH: CACC

Theo đó, sáng sớm 22.11, bà N.T.H (44 tuổi, trú tại thôn An Hòa, xã Hoàng An) đi xe máy từ nhà đến chợ Cầu bán rau cùng người thân. Khoảng 10 giờ, bà H. bán hết rau.

Do có ý định đi làm ăn xa, người phụ nữ đi bộ ra đường lớn tìm xe đi Hà Nội mà không báo cho gia đình. Trên đường đi, bà bị lạc, đi bộ khoảng 15 km rồi bắt xe khách 16 chỗ đến bến xe Giáp Bát, Hà Nội.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, tại bến xe Giáp Bát, bà H. mua vé đi Lâm Đồng, chuyển khoản 1,2 triệu đồng cho nhà xe. Trên xe, bà tâm sự về dự định đi làm xa với một phụ nữ ngồi cùng hàng ghế và được khuyên quay về.

Nghĩ đến việc chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến ngày cưới của con trai, bà H. lưỡng lự rồi quyết định trở về.

Trong thời gian trên, vì không liên lạc được với bà H., gia đình đã tổ chức tìm kiếm và trình báo công an.

Đến gần 23 giờ ngày 23.11, bà H. xuống xe tại bến xe Khánh Hòa và hỏi xe về Hà Nội, chờ đến rạng sáng hôm sau thì bắt được xe.

Sáng sớm 25.11, người phụ nữ về đến bến xe Nước Ngầm, Hà Nội. Do điện thoại hết tiền, bà H. đến khu vực CSGT đứng và nhờ gọi cho người thân đến đón.

Sợ bị trách đã tự ý bỏ đi xa khiến gia đình lo lắng, tìm kiếm, bà H. nghĩ ra chuyện bị người lạ vỗ vai ở chợ, sau đó không biết mình đi đâu, đến khi tỉnh dậy thì chạy thoát.

Một số người đã quay video và đăng lên mạng xã hội. Thông tin lan truyền, gây hoang mang trong dư luận.

Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý. Công an khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội, không tiếp tục phát tán đoạn video kèm nội dung sai sự thật về vụ việc.