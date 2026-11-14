Chuyển hơn 40 km² Phú Thọ về Hà Nội: Bảo đảm quyền lợi người dân

K HÔNG BẮT BUỘC DI DỜI, ĐỔI GIẤY TỜ

Chiều 13.11, Quốc hội thảo luận về việc điều chỉnh hơn 40 km² (gồm 25,29 km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77 km² vùng đệm) với quy mô dân số 1.057 người từ tỉnh Phú Thọ về TP.Hà Nội.

Các đại biểu (ĐB) đều bày tỏ ủng hộ, đồng thời quan tâm về giải pháp tổ chức thực hiện, nhất là công tác bảo vệ Vườn quốc gia Ba Vì, ổn định đời sống người dân và xử lý các công trình dự án trong khu vực điều chỉnh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo 2 địa phương có phương án quản lý, bảo vệ chặt chẽ Vườn quốc gia Ba Vì. "Điều chỉnh địa giới không làm thay đổi chế độ quản lý rừng đặc dụng, không đồng nghĩa với việc chuyển mục đích sử dụng đất", ông Hải nhấn mạnh và cho hay các dự án đầu tư du lịch sẽ chỉ được triển khai phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

Đối với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định 243 hộ dân gồm 1.057 người dự kiến chuyển về xã Ba Vì, nếu không có nguyện vọng thì không phải di dời do việc điều chỉnh địa giới. Cạnh đó, chính sách đối với đồng bào người Dao, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được chuyển tiếp liên tục, không gián đoạn. Giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng, không bắt buộc cấp đổi đồng loạt.

Quốc hội thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng ngày 13.11 ẢNH: GIA HÂN

Chính phủ cũng chỉ đạo hai địa phương rà soát, lập danh mục dự án, công trình, tài sản trong phạm vi hơn 40 km² để sẵn sàng bàn giao, tiếp nhận. Riêng với các dự án đã có quyết định hợp pháp sẽ được kế thừa giá trị pháp lý, không để khoảng trống quản lý hoặc khó khăn cho doanh nghiệp, đơn vị.

Ngoài ra, dự thảo đã bổ sung yêu cầu hoàn thành bàn giao hồ sơ, dữ liệu phục vụ quản lý địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trước ngày nghị quyết có hiệu lực. Hồ sơ thủ tục hành chính chưa giải quyết xong được chuyển giao để tiếp tục giải quyết, người dân không phải nộp lại. Đồng thời, người dân đang được hưởng chính sách có mức cao hơn thì tiếp tục được thực hiện đến hết thời gian hoặc khi cơ quan có thẩm quyền có quyết định chính sách mới.

B ÁO CÁO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG CHƯA SỬ DỤNG

Sáng cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2025 là 4.267.354 tỉ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2024 chuyển sang năm 2025, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2024, thu từ quỹ dự trữ tài chính. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 4.560.931 tỉ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026. Bội chi ngân sách nhà nước là 400.163 tỉ đồng, bằng 3,1% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 763.909 tỉ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ để tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Hủy bỏ, thu hồi về ngân sách nhà nước các khoản chuyển nguồn không đúng quy định, không có nhu cầu sử dụng hoặc quá thời gian giải ngân theo quy định. Báo cáo Quốc hội chi tiết số chi chuyển nguồn năm 2026 sang năm 2027 theo quy định của luật Ngân sách nhà nước và của cấp có thẩm quyền cho phép; nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng của từng bộ, cơ quan T.Ư, địa phương tại thời điểm 31.12.2026.

Cùng ngày, với đa số ĐB tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc kết thúc thực hiện Nghị quyết 38/2004 và Nghị quyết 66/2013 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh. Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo hoàn thành thi công, nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác bảo đảm chất lượng, an toàn và quyết toán các dự án thành phần còn lại. Khắc phục các tồn tại, hạn chế theo kết luận của cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu nếu tiếp tục để xảy ra chậm trễ. Chính thức kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe vào năm 2027.