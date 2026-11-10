Hé lộ cầu kính ngắm cảnh ở độ cao 1.100 m trong vườn quốc gia Ba Vì

Sở NN-MT Hà Nội đang lấy ý kiến tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng cầu kính ngắm cảnh (cầu kính Ba Vì) nằm trong khu du lịch sinh thái cốt 1.100 m (độ cao 1.100 m so với mực nước biển), tiểu khu 3, vườn quốc gia Ba Vì (xã Ba Vì) do doanh nghiệp đề xuất.

Phối cảnh dự án cầu kính Ba Vì ở độ cao 1.100 m ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường thể hiện, tổng diện tích thực hiện dự án là 7.000 m2 thuộc khu vực rừng đặc dụng. Dự án có phía tây nằm tiếp giáp Đền thờ Bác Hồ, 3 phía còn lại tiếp giáp với cây rừng.

Hạng mục chính của dự án là công trình cầu kính với 7 móng trụ bê tông cốt thép, sàn/cầu thang dẫn lên cầu. Phần sàn cầu kính có đường cong dài 117,5 m, rộng 2,25 m.

Bên cạnh đó, trong phạm vi dự án còn xây dựng nhà điều hành bán vé, nhà dịch vụ ẩm thực, nhà dịch vụ nghỉ dưỡng, nhà dịch vụ tổng hợp và 2 cụm nhà vệ sinh công cộng tập trung với tổng diện tích gần 260 m2.

Về phần hạ tầng cảnh quan và công trình sinh thái đề xuất có 4 "nhà tổ chim" (chòi ngắm cảnh trên cao với diện tích khoảng 20m2/chòi), điểm giải khát ngắm cảnh, cổng chào đá tự nhiên kết hợp bậc lên xuống, tuyến cầu cạn/đường dạo gỗ kết nối nội bộ dài 150 m, trạm xử lý nước thải tập trung.

Trong tổng diện tích 7.000 m2, chủ đầu tư sẽ giữ nguyên trạng và bảo vệ khoảng 5.900 m2 đất rừng đặc dụng tự nhiên. Phạm vi dự án không có công trình cần giải phóng mặt bằng, chủ yếu là các trảng cỏ, bụi cây.

Riêng hệ thống giao thông phục vụ dự án chủ yếu là mạng lưới giao thông hiện hữu của vườn quốc gia Ba Vì và tuyến đường kết nối từ khu vực bên ngoài.

Cũng theo báo cáo, tổng mức đầu tư dự án là 40 tỉ đồng. Chủ đầu tư dự kiến thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng… trong giai đoạn từ nay đến quý 1/2028.

Từ quý 3/2028 sẽ bắt đầu đưa dự án vào vận hành khai thác, với công suất dự kiến phục vụ nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của dự án khoảng 160.000 lượt khách/năm.

Theo Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí vườn quốc gia Ba Vì giai đoạn 2024 - 2030 được phê duyệt, vườn quốc gia Ba Vì đặt mục tiêu đến năm 2030 và các năm tiếp theo, lượng khách tham quan hằng năm đạt từ 1,2 - 2,4 triệu lượt tại các điểm và tuyến du lịch trong vườn, với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 15%; doanh thu từ du lịch đạt từ 250 - 500 tỉ đồng.

Cùng với đó là thiết lập 5 tuyến du lịch sinh thái (dài hơn 66 km) và 36 điểm du lịch (rộng hơn 1.678 ha), đưa vườn quốc gia Ba Vì trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn, tiêu biểu của thủ đô Hà Nội và cả nước.

Tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí vườn quốc gia Ba Vì giai đoạn 2024 - 2030 là 2.492 tỉ đồng, gồm nguồn thu hoạt động và nguồn vốn xã hội hóa (kêu gọi đầu tư).

Ở Việt Nam hiện có 4 cầu kính ngắm cảnh, gồm: cầu kính Tình Yêu (Sơn La); cầu kính Bạch Long (Sơn La); cầu kính Rồng Mây (Lai Châu); cầu kính Ngàn Thông (Lâm Đồng). Như vậy, khi hoàn thành, cầu kính Ba Vì sẽ là cầu kính thứ 5 của Việt Nam.

Liên quan đến vườn quốc gia Ba Vì, ngày 10.9 vừa qua, Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty CP Tập đoàn bất động sản Mặt Trời làm nhà đầu tư dự án công viên safari Ba Vì, với tổng vốn dự kiến khoảng 6.500 tỉ đồng.

Dự án công viên safari Ba Vì có quy mô rộng gần 300 ha, được định hướng xây dựng thành công viên động vật hoang dã kết hợp du lịch sinh thái, trưng bày và bảo tồn các loài động vật đặc trưng của Việt Nam và thế giới…