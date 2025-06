Bi kịch của người đàn ông treo cổ trước giờ thi hành án

Ngày 2.6, lãnh đạo UBND xã Phú Đông (H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ bị án Trần Anh Tú (49 tuổi, ngụ ấp Phú Tân, xã Phú Đông) tử vong. Ông Tú được người nhà phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ vào trưa 30.5, ngay trước thời điểm ông Tú phải thi hành án tù.

Treo cổ trước giờ thi hành án

Vào ngày 23.5, ông Trần Anh Tú nhận được quyết định thi hành án hình phạt tù (đối với người bị xử phạt tù đang tại ngoại) của Chánh án TAND H.Nhơn Trạch (ký vào ngày 6.5). Quyết định yêu cầu trong thời hạn 7 ngày (từ ngày nhận được quyết định), người bị kết án phải có mặt tại cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Đồng Nai (hoặc phân trại tạm giam khu vực Nhơn Trạch thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai) để chấp hành án. Nếu quá thời hạn trên mà không có mặt, thì người bị kết án sẽ bị áp giải đến trại tạm giam để chấp hành án.

Những năm qua ông Tú sống với bố mẹ già trong căn nhà này ẢNH: LÊ LÂM

Theo quyết định này, ông Trần Anh Tú phải thi hành hình phạt 2 năm tù về tội "cố ý gây thương tích" tại bản án hình sự sơ thẩm số 84/2025/HS-ST ngày 24.3.2025 của TAND H.Nhơn Trạch (bản án không có kháng cáo, kháng nghị - PV).

Trong vụ này, có 3 bị cáo bị phạt tù; ngoài Trần Anh Tú còn có Trần Anh Tài (43 tuổi, em ruột Tú) và Nguyễn Chánh Tính (20 tuổi, con riêng của vợ Tài).

Ông Tài bị bắt tạm giam từ tháng 10.2022, hiện đang thi hành án 6 năm tù. Còn Tính bị tuyên mức án 1 năm 6 tháng tù (đang được tại ngoại như Tú).

"Cách đây 1 tuần, tôi và bác Tú nhận được quyết định thi hành án phạt tù. Dự kiến, lúc 13 giờ ngày 30.5, cả 2 cùng đi thi hành án. Tuy nhiên, khoảng 12 giờ 30 phút, bà Nguyễn Thị Thu Cúc (mẹ ông Tú) đi chợ về thì phát hiện bác Tú treo cổ chết trong nhà", bị án Nguyễn Chánh Tính cho hay (do sau khi xảy ra vụ tự tử của Tú nên Tính xin được hoãn thi hành án vài ngày - PV).

Thà chết chứ không đi tù?

Chiều tối 1.6, PV Thanh Niên có mặt tại nhà bà Nguyễn Thị Thu Cúc (73 tuổi, ở ấp Phú Tân, xã Phú Đông, H.Nhơn Trạch). Thời điểm này, bà Cúc cùng con cháu và bà con hàng xóm trở về nhà sau khi đưa thi thể Trần Anh Tú đi hỏa táng.

Bà Nguyễn Thị Cúc (mẹ ruột Tú) đau xót sau cái chết của con trai ẢNH: LÊ LÂM

Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 30.5, bà Cúc đi chợ về nhà thì phát hiện Tú tử vong trong tư thế treo cổ ngay trong nhà.

Gương mặt thẫn thờ với làn da nhăn nheo của tuổi già, bà Cúc kể lại: "Từ ngày nhận giấy thi hành án về, tối ngày thằng Tú cứ trối như sắp chết. Nó nói má ơi, giờ chắc con không có đi tù đâu, thà con chết chứ con không có đi tù, má đừng có lo cho con nữa", nói tới đây giọng bà Cúc nghẹn lại, nước mắt trào ra.

Theo lý lịch trong bản án, Trần Anh Tú mù chữ (trình độ 0/12), nghề nghiệp làm thuê. Ông Tú có vợ, nhưng đã ly hôn, 2 người có với nhau 1 người con gái sinh năm 2010.

Từ người làm chứng trở thành bị cáo

Theo nội dung vụ án, ông Trần Anh Tài có vay của bà Trần Thị Kim H. 100 triệu đồng, trong thời hạn 2 tháng. Sau đó, giữa Tài và ông Trần Thanh Hải (49 tuổi, ngụ H.Nhơn Trạch; chồng bà H.) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau do Tài chưa trả đủ tiền.

Chiều tối 29.3.2022, ông Hải mang theo 1 bình xịt hơi cay đi cùng với Ngô Hoàng Nhân (32 tuổi), Huỳnh Công Vỹ (42 tuổi) và Huỳnh Văn Khương (48 tuổi, cùng ngụ H.Nhơn Trạch) đến nhà Tài để đòi nợ.

Đến nơi, ông Hải và Tài tiếp tục cãi nhau. Sau đó, ông Hải lấy bình hơi cay xịt vào mặt Tài. Tài bỏ chạy và nhặt con dao chống trả, nhưng không chém trúng ai, rồi chạy vào nhà của Trần Anh Tú, ở bên cạnh kêu cứu.

Lúc này, Hải chạy sang tiệm sửa xe gần đó nhặt cây sắt dài khoảng 1,5m đầu nhọn chạy tới cửa nhà Tú. Ông Tú ở trong nhà nghe Tài chạy vào kêu cứu và nói bị người khác đuổi đánh.

Tú nhìn ra thấy Hải đang cầm một cây sắt, liền lấy con dao chạy ra đứng trước cửa ngăn cản. Hải cầm cây sắt xông tới đâm về phía Tú, Tú né tránh được. Tú và Hải đánh nhau nhưng không gây thương tích.

Thấy vậy, Tài từ trong nhà cầm dao chạy ra chém trúng một nhát vào má trái của ông Hải gây thương tích. Ông Hải lùi lại phía sau, thì Tú vứt dao dùng tay đẩy mạnh vào lưng, khiến Hải úp mặt vào hàng rào, cây sắt trên tay rơi ra. Tú tiếp tục ôm vật ông Hải xuống đất.

Thấy Tài và Tú đánh nhau với Hải nên Nguyễn Chánh Tính cũng xông đến, cùng Tú ôm giữ ông Hải. Ông Hải dùng chân đạp Tính thì bị Tính nhặt con dao chém một nhát trúng chân trái gây thương tích.

Lúc này, Vỹ từ bên ngoài chạy vào để can ngăn thì bị Tài cầm dao chém. Vỹ bỏ chạy ra ngoài và bị trượt chân ngã xuống đường thì bị Tài chém trúng nhiều nhát vào mặt và 2 tay gây thương tích. Vỹ tiếp tục bỏ chạy, Tài không đuổi kịp nên quay về nhà.

Trong khi đó, về phía Tú và Tính vẫn đang khống chế ông Hải. Hải cắn vào tay Tú thì bị Tú đấm một cái trúng vào mũi. Tính dùng cây sắt của Hải làm rơi đâm một nhát trúng vào ngực phải của ông Hải gây thương tích. Tiếp đó, Tú và Tính lấy dây dù trói 2 tay của Hải ra sau rồi gọi điện thoại cho Công an xã Phú Đông trình báo sự việc.

Lát sau, Tài quay về cởi trói cho ông Hải. Nhưng khi thấy ông Hải gọi điện về nhà, lo sợ Hải gọi thêm người đến đánh nhau nên Tú giật điện thoại để sang một bên rồi cùng Tài dùng dây dù trói Hải lại lần nữa.

Khi Công an xã Phú Đông đến hiện trường, Hải và Vỹ được mọi người đưa đi cấp cứu. Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai, Hải bị thương tích 17%, Vỹ bị thương tích 21%.

Sáng 30.3.2022, Tài và Tú đến Công an xã Phú Đông đầu thú. Công an xã lập hồ sơ chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an H.Nhơn Trạch thụ lý. Vụ án sau đó được khởi tố, Tài bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "cố ý gây thương tích". Bị hại được xác định gồm Hải và Vỹ.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7.9.2023, TAND H.Nhơn Trạch tuyên phạt Trần Anh Tài 6 năm tù, buộc bồi thường cho Vỹ 200 triệu đồng. Riêng Hải đã được bồi thường, có đơn bãi nại và không yêu cầu gì thêm. Trong đó, Tú và Tính được mời đến tòa với tư cách là người làm chứng.

Sau đó, bị cáo Tài và bị hại Vỹ cùng làm đơn kháng cáo. Ngày 8.4.2024, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm và quyết định trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra điều tra bổ sung hành vi của Tú và Tính.

Đến 16.9.2024, Cơ quan CSĐT Công an H.Nhơn Trạch đã khởi tố bị can đối với Tú và Tính (cho tại ngoại).

Ngày 24.3.2025, TAND H.Nhơn Trạch mở phiên tòa xét xử sơ thẩm. HĐXX nhận định, bị cáo Tài là người trực tiếp dùng dao chém gây thương tích cho các bị hại; 2 bị cáo Tú và Tính dùng tay, hung khí gây thương tích cho Hải.

Đối với việc Tài, Tú và Tính dùng dây trói ông Hải nhằm mục đích ngăn chặn sự việc tiếp tục đánh nhau và không có hành vi chiếm đoạt tài sản nên cơ quan điều tra không xử lý hành vi này.

Đối với Hải có hành vi dùng bình xịt hơi cay vào mặt Tài, dùng cây sắt đánh nhau với Tú và Tính nhưng không gây thương tích. Do đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định xử phạt hành chính là phù hợp. Đối với Vỹ, Nhân, Khương đi cùng Hải nhưng không tham gia đánh nhau nên cơ quan điều tra không xử lý.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt Tài 6 năm tù; Tú 2 năm tù và Tính 1 năm 6 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.