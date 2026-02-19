Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bi kịch mùng 3 tết: 7 người cùng một gia đình lật thuyền trên sông Gianh
Video Thời sự

Bi kịch mùng 3 tết: 7 người cùng một gia đình lật thuyền trên sông Gianh

Thanh Lộc
Thanh Lộc
19/02/2026 18:46 GMT+7

Lực lượng chức năng xác định 7 nạn nhân trong vụ lật thuyền khiến 2 người chết và 2 người mất tích đều cùng trong một gia đình. Công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Chiều nay 19.2, thông tin từ UBND xã Tuyên Bình (Quảng Trị) cho biết, toàn bộ các nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Gianh đều là người trong một gia đình.

Bi kịch mùng 3 tết: 7 người cùng một gia đình lật thuyền trên sông Gianh

Theo thông tin ban đầu, chiếc thuyền bị lật có 7 người cùng trong một gia đình trú tại thôn Tân Hóa (xã Tuyên Bình), trong đó ông N.V.T (68 tuổi) bị mất tích, bà C.T.N (68 tuổi, vợ ông T.) đã tử vong. Chị N.T.H (36 tuổi, con dâu ông T.) cùng 2 con của chị H. là cháu N.D.K (12 tuổi) và N.T.P (10 tuổi) đã được cứu sống. 

Hai người con khác của chị H. là N.D.C (14 tuổi) hiện đang mất tích và N.A.N (3 tuổi) đã tử vong.

Các nạn nhân đều không mặc áo phao khi di chuyển bằng thuyền.

Khu vực xảy ra tai nạn có mực nước sâu, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

