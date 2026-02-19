Chiều nay 19.2, thông tin từ UBND xã Tuyên Bình (Quảng Trị) cho biết, toàn bộ các nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Gianh đều là người trong một gia đình.

Bi kịch mùng 3 tết: 7 người cùng một gia đình lật thuyền trên sông Gianh

Theo thông tin ban đầu, chiếc thuyền bị lật có 7 người cùng trong một gia đình trú tại thôn Tân Hóa (xã Tuyên Bình), trong đó ông N.V.T (68 tuổi) bị mất tích, bà C.T.N (68 tuổi, vợ ông T.) đã tử vong. Chị N.T.H (36 tuổi, con dâu ông T.) cùng 2 con của chị H. là cháu N.D.K (12 tuổi) và N.T.P (10 tuổi) đã được cứu sống.

Hai người con khác của chị H. là N.D.C (14 tuổi) hiện đang mất tích và N.A.N (3 tuổi) đã tử vong.

Các nạn nhân đều không mặc áo phao khi di chuyển bằng thuyền.

Khu vực xảy ra tai nạn có mực nước sâu, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.