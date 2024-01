Bị lừa bán sang Myanmar, 7 nạn nhân cầu cứu Công an Kon Tum

Ngày 24.1, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa phối hợp một tổ chức phi chính phủ giải cứu thành công 7 nạn nhân bị lừa bán sang nước ngoài.

Anh H. (áo đen) được Công an tỉnh Kon Tum giải cứu TRANG ANH

Theo đó, khoảng cuối tháng 12.2023, bà M. (trú tại TP.Kon Tum) đã đến Công an tỉnh Kon Tum trình báo về việc con trai là anh H. bị lừa bán sang Myanmar.

Cụ thể, khoảng tháng 10.2023, anh H. đến TP.HCM làm việc. Tuy nhiên, do công việc không ổn định nên anh lên mạng xã hội tìm việc. Anh H. đã được một người chưa rõ nhân thân, lai lịch làm quen, hứa hẹn sẽ giúp xin việc làm tại một công ty phụ tùng ô tô ở Tây Ninh với mức lương cao.

Theo chỉ dẫn của kẻ xấu, anh H. đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), sau đó bị lừa đưa sang Campuchia làm việc cho một công ty lừa đảo qua mạng. Do không đáp ứng được nhu cầu công việc, anh H. tiếp tục bị bán sang một công ty khác tại Myanmar.

Trong quá trình làm việc tại Myanmar, anh H. bị quản lý chặt chẽ, đánh đập nếu không làm việc hoặc không đạt chỉ tiêu mà công ty đã giao.

Không chịu nổi áp lực nên anh H. cùng 6 nạn nhân khác đã bỏ trốn khỏi công ty trên, đồng thời tìm cách báo tin về cho gia đình để tìm cách giải cứu.

Khi trốn chạy, anh H. cùng các nạn nhân khác bị lạc vào rừng và không xác định được vị trí cụ thể. Sau đó nạn nhân tìm cách liên lạc, thông báo cho gia đình và nhờ Công an tỉnh Kon Tum giải cứu.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được vị trí cụ thể của các nạn nhân rồi phối hợp với một tổ chức phi chính phủ giải cứu, đưa về Việt Nam.

Đến ngày 16.1, công an đã giải cứu anh H. và 6 người khác. Trong 7 nạn nhân có 1 người là nữ. Các nạn nhân ở các tỉnh Kon Tum, Bình Phước, Thừa Thiên - Huế, An Giang, Kiên Giang, hiện đã được đưa về nhà an toàn. Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Anh H. đã được công an đưa về nhà an toàn TRANG ANH

Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kon Tum cảnh báo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác với những thông tin về "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội.

Khi có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, người dân cần phải tìm hiểu kỹ công việc và liên hệ với trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp. Cơ quan công an cũng cảnh báo người dân không xuất cảnh, vượt biên lao động trái phép. Nếu phát hiện các vụ việc như trên thì công dân nên kịp thời báo tin đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết.