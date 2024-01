Bình Dương: Bắt 2 nghi phạm lừa bán các cô gái vào quán karaoke làm tiếp viên.

Ngày 12.1, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Công (55 tuổi, quê Nghệ An) và Mai Trung Dũng (44 tuổi, quê Kiên Giang), để điều tra về hành vi mua bán người liên quan đến vụ lừa bán các cô gái vào quán karaoke làm tiếp viên, xảy ra trên địa bàn TP.Dĩ An.

Nghi phạm Nguyễn Văn Công lúc bị bắt CÔNG AN CUNG CẤP

Thời gian gần đây, qua rà soát trên không gian mạng, công an phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải nhiều thông tin tuyển dụng các thiếu nữ làm việc với mức thu nhập hấp dẫn tại Bình Dương.

Theo điều tra, công an phát hiện Nguyễn Văn Công là quản lý của một quán karaoke ở P.Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An, Bình Dương).

Để tìm kiếm các thiếu nữ làm tiếp viên phục vụ khách đến hát karaoke, Công liên hệ với Mai Trung Dũng và Phan Thị Hoài Thương (27 tuổi, quê Nghệ An, đang được tại ngoại để nuôi con nhỏ), tìm kiếm nữ từ 17-22 tuổi đưa vào quán làm tiếp viên. Công trả cho Dũng, Thương từ 5-8 triệu đồng khi tìm được 1 cô gái đưa đến, tùy ngoại hình người xin việc (số tiền này Công sẽ trừ vào tiền lương các cô gái sau khi vào làm việc).

Nghi phạm Mai Trung Dũng CÔNG AN CUNG CẤP

Sau đó Dũng, Thương đăng tải các thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội, khi tìm kiếm được các cô gái cần việc làm, hẹn gặp phỏng vấn, nhận việc làm, nhưng sau đó thì chở thẳng đến quán karaoke giao cho Công và nhận tiền.

Các nghi phạm khai nhận trong tháng 12.2023 đã lừa 3 cô gái đưa vào quán làm tiếp viên phục vụ khách hát karaoke. Hiện Công an TP.Dĩ An tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.