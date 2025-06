Bị lừa đảo đe dọa cụ ông suýt mất 7 tỉ đồng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thông tin, dù cơ quan chức năng cùng các cơ quan thông tấn báo chí liên tục cảnh báo các hình thức lừa đảo trực tuyến, song vẫn không ít người dân mắc bẫy của tội phạm công nghệ cao bởi chiêu trò thao túng tâm lý ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thức tinh vi.

Phương thức phổ biến vẫn là đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án... qua điện thoại, mạng xã hội đe dọa người dân có liên quan đến vụ án ma túy, rửa tiền... gây tâm lý lo sợ, hoang mang cho bị hại. Sau đó yêu cầu bị hại phải hợp tác với cơ quan chức năng để chứng minh tiền trong sạch, đăng ký tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử, cung cấp các thông tin đăng nhập, mã OTP cho đối tượng, rút sổ tiết kiệm, vay tiền gửi vào tài khoản mới mở.

Nhân viên ngân hàng phối hợp ngăn chặn các vụ lừa đảo giả danh ẢNH: TNO

Thời gian qua, cán bộ Agribank đã kịp thời phát hiện, giải thích cho khách hàng hiểu và kịp thời ngăn chặn hàng chục vụ việc tội phạm lừa đảo công nghệ cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản khách hàng.

Mới đây, ngày 12.6, nạn nhân là bà L. (sinh năm 1958, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đến phòng giao dịch Nhã Nam - Agribank Chi nhánh huyện Tân Yên rút hết số tiền tiết kiệm 325 triệu đồng. Thấy bà L. đột nhiên rút hết tiền tiết kiệm, sau đó quay lại ngân hàng đề nghị chuyển toàn bộ số tiền cho “con trai” với biểu hiện lo lắng, căng thẳng bất thường, nhân viên phòng giao dịch Nhã Nam - Agribank Chi nhánh huyện Tân Yên nghi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng nên đã chủ động thông tin đến Công an thị trấn Nhã Nam để phối hợp xác minh.

Qua trao đổi, công an xác định bà L. đang bị một nhóm đối tượng mạo danh công an, yêu cầu bà chuyển toàn bộ tiền đến một tài khoản lạ để được tại ngoại và chứng minh vô tội trong một vụ án giả mạo. Các đối tượng liên tục đe dọa và yêu cầu bà giữ bí mật tuyệt đối, không nói với người thân hay ngân hàng. Nhờ sự phát hiện kịp thời và phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng và lực lượng công an địa phương, vụ việc đã được ngăn chặn, bảo vệ số tiền 325 triệu đồng của khách hàng.

Đáng chú ý là sự việc xảy ra ngày 19.5 tại Agribank Chi nhánh Vũng Tàu, nhân viên ngân hàng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ lừa đảo, giúp bảo vệ tài sản trị giá gần 7 tỉ đồng cho một cụ ông 71 tuổi trú tại TP.Vũng Tàu. Khi quan sát thấy thái độ vội vã, lo lắng bất thường của khách hàng, giao dịch viên và kiểm soát viên tại khu vực giao dịch nghi ngờ có dấu hiệu bất thường nên đã nhẹ nhàng tiếp cận, kiên trì trò chuyện để tìm hiểu. Phát hiện vị khách hàng lớn tuổi đang bị một nhóm đối tượng lạ lừa đảo, đe dọa, thao túng tâm lý, nhân viên Agribank đã nhanh chóng liên hệ với Công an phường 9 để phối hợp xử lý, trấn an tinh thần khách hàng và làm rõ bản chất lừa đảo của vụ việc để khách hàng hiểu. Sau khi được giải thích, khách hàng đã yên tâm và quyết định không thực hiện giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu của kẻ xấu.

Tại Agribank, năm 2024, các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý lộ lọt 68 thông tin tài khoản hệ thống; ngăn chặn 104 trang giả mạo thương hiệu, lừa đảo khách hàng; hỗ trợ xử lý 319 trường hợp khách hàng bị lừa đảo, mất tiền khi sử dụng dịch vụ của Agribank; giám sát, phân tích 310.465 lượt sự kiện tấn công nội bộ, thực hiện gần 44 triệu lượt dò quét, tấn công vào các hệ thống phơi ra ngoài Internet của Agribank để đưa ra biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.