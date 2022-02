Bí mật của Playboy được phơi bày

Secrets of Playboy đi sâu vào cả hai mặt sấp ngửa của đồng tiền Playboy: ảo tưởng về quyền tự do tình dục tương phản với một thực tế bị cáo buộc là lạm dụng thể chất và tình cảm đối với hàng nghìn phụ nữ là hiện thân của “đế chế” Hugh Hefner (1926-2017).

Tập 3 The Bunnies and the Clean-Up Crew có nhiều phụ nữ làm Playboy Bunnies (nàng thỏ) từ thời hoàng kim của Playboy Clubs trong những năm 1960, 1970 và 1980, theo People.

Trong thời gian này, thương hiệu Playboy đã trở nên nổi tiếng toàn cầu vì theo nhà sử học văn hóa Jamilah Lemieux: “Playboy cho phép đàn ông mê đắm trong tưởng tượng về cuộc sống của họ sẽ như thế nào nếu giàu có, được những phụ nữ xinh đẹp, cực kỳ trẻ trung, trong vai nàng thỏ sẵn sàng phục vụ”.

Nhưng các nàng thỏ cũng nhớ lại cái giá phải trả của việc duy trì ảo tưởng về sự gợi cảm cũng như những hậu quả khủng khiếp khi bị nam giới lợi dụng thân xác.

Một ê-kíp “dọn dẹp” mọi thứ để che giấu nhiều vụ tấn công tình dục

Phần cuối mỗi tập của Secrets of Playboy có điểm cần lưu ý: “Loạt phim này chứa đựng những cáo buộc về hành vi sai trái trong nhiều thập kỷ của Hugh Hefner và những người khác liên quan đến ông ta. Phần lớn các cáo buộc không phải là chủ đề của các cuộc điều tra hoặc buộc tội hình sự và bộ phim của chúng tôi không phải là bằng chứng của tội lỗi”.

PJ Masten, người làm việc cho Playboy từ năm 1972 đến 1982 đã tận mắt chứng kiến ​​hàng chục vụ việc bị cáo buộc lạm dụng và tấn công tình dục vì có quan hệ tình cảm với người đứng đầu an ninh Joe Piastro. “Bộ phận an ninh của Playboy biết cách xử lý mọi thứ”, cô nói.

Theo Masten, “Trong 10 năm làm việc cho Playboy, tôi có thể nói rằng khoảng 40 đến 50 phụ nữ trẻ bị Playboy bịt miệng, bị lạm dụng tình dục. Đó là một công việc béo bở nên phụ nữ sợ tố cáo bị các VIP tấn công họ sẽ mất việc. Đó là cách Playboy vận hành. Nếu bạn mở miệng, bạn ra khỏi đây. Và dĩ nhiên các nàng thỏ sẽ có tiền nếu im lặng”.

Masten đưa ra quy định cho ê-kíp dọn dẹp: “Nếu có bất cứ điều gì tai tiếng xảy ra, chúng tôi phải dọn dẹp để không bị báo chí tung tin và chắc chắn sẽ không đến sở cảnh sát. Từng có những vụ bê bối ở các câu lạc bộ nhưng không được phép đưa ai đến bệnh viện. Đó là điều quan trọng với 'ông trùm’ Hefner. Ông ấy không bao giờ muốn dính líu đến cảnh sát”.

PJ Masten đặc biệt khẳng định người dẫn chương trình ca nhạc Soul Train Don Cornelius (qua đời năm 2012) là trung tâm của “câu chuyện có lẽ là kinh khủng nhất mà tôi từng nghe ở Playboy”. Masten kể có hai chị em ở độ tuổi 20 mới được thuê, hay còn gọi là Baby Bunnies, đã gặp Cornelius tại Los Angeles. Ông ta mời họ đến nhà mình để dự tiệc. Bởi vì Cornelius là VIP của Playboy nên “việc chăm sóc các VIP luôn được khuyến khích”. Do đó hai phụ nữ trẻ đã chấp nhận lời mời.

“Nhưng một khi họ rời cuộc vui, họ không được bảo vệ đặc biệt là từ những khách VIP đã được Hefner lựa chọn Chúng tôi không nhận được tin tức gì từ họ trong ba ngày sau đó”, Masten xác nhận.

Theo Masten, “Hai nàng thỏ con này đã ở nhà của Don Cornelius và cả hai bị tách ra. Một con thỏ bị nhốt trong phòng này và con còn lại ở trong phòng khác. Chúng đều bị trói. Cô em có thể nghe thấy tiếng la hét của chị khi bị hành hạ. Điều đó thật kinh khủng, quá khủng khiếp”.





Cuối cùng, một trong hai chị em đã trốn thoát và gọi điện cho bên Playboy. An ninh được cử đến truy tìm hai cô gái “máu me, bê bết, phê thuốc”.

Masten nói thêm, “Tôi nghĩ ông trùm Hefner biết tất cả điều này bởi vì Joe Piastro nói với tôi rằng anh ấy phải báo cáo tình hình mỗi ngày nếu có bất cứ điều gì xảy ra. Và Hefner chắc chắn đọc hết các báo cáo về an ninh. Điều gây phẫn nộ đối với tôi là không có cáo buộc nào được đưa ra, các đặc quyền của Don Cornelius với tư cách là khách VIP không bao giờ bị đình chỉ”.

Những nàng thỏ bị quay phim khiêu dâm

Một nhóm thỏ khác được cho là bị cưỡng hiếp trước máy quay phim vào năm 1979, cũng là năm kỷ niệm bạc ngày thành lập “đế chế” Playboy.

Suzanne Charneski làm ở Câu lạc bộ ăn chơi Bunny Great Gorge từ năm 1979–1982. Cô nhớ lại một câu chuyện khi nhiều nàng thỏ được nhóm đàn ông mời đến một phòng thu hình hẻo lánh, những người “nói rằng họ là những nhà sản xuất phim lớn của Hollywood và họ muốn các nàng thỏ tham gia một bộ phim”.

Các nàng thỏ “nghĩ rằng họ sẽ tham gia một tác phẩm của Hollywood” nhưng rồi họ “bị đánh thuốc mê và bị cưỡng hiếp. Nhóm đàn ông còn quay video cảnh ăn chơi này. Các cô gái bị giữ ở đó vài ngày sau đó được thả. Họ bị cảnh báo nếu nói với bất cứ ai chuyện này thì video sẽ được tung ra và dĩ nhiên sự nghiệp của họ sẽ kết thúc”, Suzanne kể.

Những phụ nữ trẻ không báo cáo vụ việc với ban quản lý Playboy vì họ sợ những hậu quả nghề nghiệp khi sự cố xảy ra ngoài phạm vi công ty và bị quy tội không tạo mối quan hệ thân thiện với khách hàng. Suzanne Charneski cho biết: “Tuy nhiên, các cô gái kể chuyện này với nhau và đã làm rung chuyển ‘đế chế’ Playboy dù đó không phải lúc mà họ muốn có một vụ bê bối như vậy vì đây là dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Playboy”.

Masten khẳng định thêm: “Những cô gái này đã bị sa thải, họ được yêu cầu rời khỏi công ty và không bao giờ được quay lại đó. Họ là người mới nên không có bạn bè ở đó, không có người quản lý cấp cao che chở. Họ không bao giờ được cung cấp liệu pháp điều trị, không được gặp bác sĩ và càng không bao giờ được giúp đỡ”.

Sau khi nhiều người đàn ông bị bắt, Suzanne Charneski tuyên bố các thành viên của tập đoàn Hefner đến để “giảm thiểu” hậu quả của tội ác vì “Playboy vào thời điểm đó cực kỳ quyền lực”. Kết quả là, “Nhiều cô gái không bao giờ biết rằng chuyện bỉ ổi đã xảy ra”.

Ngay cả những nàng thỏ không chịu nạn bạo lực tình dục cũng nêu chi tiết thực tế đau đớn về việc tuân theo vẻ ngoài đặc trưng của Playboy. Tăng cân là mối quan tâm lớn và nhận hình phạt.

Masten nói: “Mỗi tháng một lần, chúng tôi phải cân nhắc và có một biểu đồ ghi chỉ số cân nặng bên cạnh chiếc cân này. Điều đó thật bẽ bàng. Những phụ nữ tăng cân sẽ bị đình chỉ cho đến khi họ trở lại cân nặng trước đó. Chúng tôi vào phòng vệ sinh nữ thường thấy những đôi giày dính đầy máu. Các cô gái nhúng giày vào nước với hy vọng rằng đôi giày có thể vừa vặn trở lại”.

Trước buổi chiếu ra mắt phim tài liệu vào ngày 24.1, lãnh đạo mới của Playboy đã đưa ra một tuyên bố phản hồi về nhiều cáo buộc được khai quật trong Secrets of Playboy. “Đầu tiên và quan trọng nhất, chúng tôi muốn nói rằng: chúng tôi tin tưởng và xác thực những người phụ nữ cũng như câu chuyện của họ, đồng thời chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ những cá nhân đã mạnh dạn chia sẻ trải nghiệm của họ. Là một thương hiệu lấy sự tích cực về tình dục làm cốt lõi, chúng tôi tin rằng an toàn, bảo mật và trách nhiệm giải trình là điều tối quan trọng. Playboy của ngày hôm nay không phải là Playboy của Hugh Hefner. Chúng tôi sẽ tiếp tục đối mặt với bất kỳ phần nào trong di sản, không phản ánh giá trị của chúng tôi ngày nay để xây dựng dựa trên những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được khi phát triển. Chúng tôi thúc đẩy sự thay đổi tích cực cộng đồng”, ban lãnh đạo mới PLBY Group tuyên bố và lưu ý, trấn an nhân viên rằng gia đình Hefner không còn gắn bó với Playboy. Hiện công ty này có hơn 80% nhân viên là nữ.