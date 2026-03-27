Bí mật của tô hủ tiếu trứ danh đất Mỹ Tho

Thanh Quân
Thanh Quân
27/03/2026 10:49 GMT+7

Nhiều người cho rằng, hủ tiếu sa tế Mỹ Tho là một bản giao hưởng của gia vị, của sự giao thoa văn hóa Việt - Hoa, và của cả những bí mật gia truyền nằm vỏn vẹn trong một tô nước dùng sền sệt mà chỉ cần cách tiệm chừng vài chục mét, khứu giác đã bị đánh thức.

Đến Mỹ Tho (Đồng Tháp) đừng tìm hủ tiếu sa tế ở những nhà hàng máy lạnh phà phà, cái "linh hồn" của món này thường nằm ở những tiệm ăn gia truyền nép mình trong những con phố cũ.

Hủ tiếu sa tế Mỹ Tho không mời gọi bằng sự thanh tao của xương ống, mà đập vào mắt người ăn bằng một màu vàng sậm sóng sánh, đặc quánh. Bí mật nằm ở gần 20 loại gia vị hòa chung với nồi nước lèo hầm từ xương bò đậm đà, những muỗng sa tế sánh đặc… tất cả trải qua nhiều công đoạn nấu, trộn kỳ công mới cho ra được phần nước dùng chuẩn vị rất riêng mà không thể tìm thấy ở món hủ tiếu khác.

Bí mật của tô hủ tiếu trứ danh đất Mỹ Tho- Ảnh 1.

Tô hủ tiếu sa tế Mỹ Tho

ẢNH: THANH QUÂN

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương (49 tuổi, P.Mỹ Tho, Đồng Tháp) - người đã có hơn 20 năm bán hủ tiếu sa tế - chia sẻ: "Tô hủ tiếu có ngon hay không đó là do nước sốt và sa tế. Tất cả đều sẽ do chủ quán tự tay nấu, vì vậy mỗi quán sẽ có mỗi vị khác nhau. Cùng lắm chỉ na ná nhau chứ không thể giống hoàn toàn được".

Tuy nhiên, theo cảm nhận của vài du khách khi đã thử qua hủ tiếu sa tế Mỹ Tho thì còn có một ngón nghề rất riêng biệt khác, đó là đậu phộng. Trong tô hủ tiếu sa tế ở Mỹ Tho, đậu phộng phải được rang vàng, lột vỏ, xay mịn đến mức khi nấu lên, nó tạo ra độ béo bùi đặc trưng, làm nền cho cái cay tê của ớt.

Nếu hủ tiếu Nam Vang ăn với thịt heo, xá xíu thì sa tế Mỹ Tho lại chọn là thịt bò. Thịt được thái mỏng, trụng vừa chín tới để giữ vị ngọt, mềm mướt và vài thớ thịt bò hầm mềm nhừ đến mức cảm nhận khi ăn có thể tan trong miệng. 

Không giá hẹ đơn thuần, hủ tiếu sa tế Mỹ Tho "kết bạn" với chuối chát thái mỏng, khế chua, dưa leo và rau ngò gai. Một miếng thịt bò mềm mại, một chút chát nhẹ của chuối xanh, một chút chua thanh của khế, mùi thơm nhẹ của ngò gai... tất cả quyện trong cái nóng hổi, cay nồng của nước sốt đậu phộng. Cái nóng của món ăn khiến người ta vừa ăn vừa xuýt xoa, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng đôi đũa thì không thể dừng lại.

Người ta bảo hủ tiếu sa tế Mỹ Tho là minh chứng cho sự cởi mở của vùng đất này. Gốc gác từ người Hoa, nhưng khi về đến đây, nó được gia giảm thêm cái vị béo bùi miệt vườn, cái rau trái trù phú ven sông, để rồi trở thành một đặc sản không thể sao chép.

Không phải phở hay bún bò, đây là món Việt được ca ngợi có 'cả thế giới hương vị'

Không phải phở hay bún bò, đây là món Việt được ca ngợi có 'cả thế giới hương vị'

'Món ăn dường như có cả thế giới hương vị và nguyên liệu, thật ngạc nhiên là tất cả đều vừa trong một cái tô', Sydney Morning Herald trong một bài viết gần đây đã ca ngợi món bún phổ biến này ở Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Hủ Tiếu ăn gì Mỹ Tho đồng tháp Quán ăn
