Bí mật đằng sau hai cách viết Disc và Disk trong thế giới công nghệ

Theo BGR, Disc và Disk là hai thuật ngữ khá phổ biến trong cộng đồng công nghệ, thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng cách viết có thể mang ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh. Cả hai đều chỉ những vật thể phẳng, thường có hình tròn và thường được dùng để mô tả phương tiện lưu trữ dữ liệu. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa chúng trở nên rõ ràng hơn khi xem xét cách các công ty công nghệ và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sử dụng.

Disc và Disk không giống nhau như nhiều người vẫn nghĩ ẢNH: REUTERS

Cụ thể, Disc thường được dùng để chỉ các phương tiện quang học như CD và DVD, trong khi Disk thường ám chỉ các thiết bị lưu trữ từ tính như ổ cứng và đĩa mềm. Mặc dù Disc phổ biến hơn trong tiếng Anh Anh, còn Disk lại được ưa chuộng hơn trong tiếng Anh Mỹ, nhưng sự phân biệt không chỉ đơn thuần là vấn đề giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ. Trong thực tế, các công ty công nghệ lớn như Apple và Microsoft đều có hướng dẫn riêng về cách sử dụng các thuật ngữ này.

Cách phân biệt hai thuật ngữ công nghệ dễ nhầm lẫn

Theo Microsoft, thuật ngữ Disc được khuyến nghị khi đề cập đến CD và DVD, trong khi "Hard drive" được ưu tiên thay vì "Hard disk" cho thiết bị lưu trữ chính của máy tính. Ngược lại, Apple khuyến nghị sử dụng Disc cho phương tiện quang học và Disk cho phương tiện lưu trữ từ tính. Hướng dẫn của Apple thường được áp dụng rộng rãi trong giới công nghệ.

Các định dạng lưu trữ quang học, như CD, DVD và Blu-ray, sử dụng công nghệ laser để đọc thông tin. Trong khi đó, phương tiện lưu trữ từ tính, chẳng hạn như ổ cứng (HDD), lưu trữ dữ liệu trên các đĩa quay được phủ vật liệu từ tính. Đĩa mềm cũng thuộc loại này.

Đối với ổ thể rắn (SSD) và ổ flash USB, chúng lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ flash điện tử thay vì trên các đĩa từ quay. Mặc dù không phải là đĩa từ, nhưng thuật ngữ máy tính vẫn sử dụng các cụm từ như "disk space" và "disk image".

Một ví dụ thú vị về sự khác biệt trong cách viết là khi tìm kiếm trên Amazon. Tìm kiếm "disc" thường dẫn đến các sản phẩm không liên quan đến công nghệ, trong khi tìm kiếm "disk" lại cho ra kết quả liên quan đến ổ cứng HDD, SSD và các sản phẩm lưu trữ máy tính. Tuy nhiên, kết quả tìm kiếm có thể thay đổi tùy thuộc vào thị trường, vị trí và thuật toán tìm kiếm.