Apple cảnh báo lỗ hổng iPhone, người dùng cần cập nhật iOS 27.2.1 ngay

Theo AppleInsider, bản cập nhật iOS 27.2.1, được Apple phát hành chỉ hai tuần sau khi ra mắt phiên bản iOS 27.2, không bổ sung tính năng mới nào, nhưng lại mang đến những bản vá bảo mật quan trọng nhằm bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công liên quan đến iMessage và Bluetooth.

Người dùng iPhone được khuyến cáo cập nhật ngay iOS 27.2.1 để khắc phục nhiều lỗ hổng nguy hiểm ẢNH: K. VĂN

Nhiều lỗ hổng được khắc phục trong iOS 27.2.1

Một trong những điểm nổi bật của iOS 27.2.1 là việc khắc phục các lỗ hổng bảo mật trong CoreUtils, cho phép thiết bị Bluetooth độc hại có thể ghép nối với iPhone mà không cần sự đồng ý của người dùng. Apple đã cải thiện quy trình kiểm tra và quản lý trạng thái để ngăn chặn tình trạng này. Ngoài ra, một lỗ hổng khác liên quan đến AirPlay cũng đã được vá nhằm ngăn chặn kẻ tấn công vượt qua giới hạn mã ghép nối.

Bên cạnh đó, iOS 27.2.1 cũng giải quyết một lỗ hổng sử dụng bộ nhớ sau khi giải phóng, vốn cho phép kẻ xấu làm hỏng bộ nhớ của tiến trình. Apple đã áp dụng phương pháp quản lý bộ nhớ cải tiến để khắc phục vấn đề này.

Đặc biệt, bản cập nhật cũng mang đến hai bản sửa lỗi cho iMessage giúp ngăn chặn kẻ tấn công tham gia vào các cuộc trò chuyện nhóm và đọc tin nhắn nhóm trước khi tham gia. Apple đã loại bỏ mã dễ bị tổn thương và cải thiện quy trình xác thực để giải quyết những vấn đề này.

Ngoài các bản vá bảo mật cho iMessage và Bluetooth, iOS 27.2.1 còn khắc phục sự cố ủy quyền App Intents, cho phép các ứng dụng truy cập dữ liệu nhạy cảm của người dùng. Việc quản lý trạng thái cũng đã được cải thiện để vá lỗ hổng này.

Mặc dù số lượng bản vá trong iOS 27.2.1 ít hơn so với hơn 130 bản vá trong iOS 27.2, nhưng người dùng vẫn được khuyến nghị cài đặt bản cập nhật này để đảm bảo an toàn cho thiết bị của mình. Tất cả thông tin chi tiết về các bản vá bảo mật có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của Apple. Người dùng có thể cập nhật bằng cách truy cập vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm và làm theo hướng dẫn.