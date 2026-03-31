Bí mật Gen Z: Chuột nướng, chuột quay lu, món nào khiến bạn 'chảy nước miếng'?

Nhiều món đặc sản Việt Nam có thể khiến người ta "chùn bước" ngay từ cái tên đầu tiên — lạ tai, khó đoán, thậm chí có phần… đáng sợ. Nhưng đằng sau những cảm giác e dè ấy lại là cả một câu chuyện về hương vị, ký ức và vùng đất đã tạo nên nó. Có những món kén người ăn, nhưng một khi đã thử lại dễ gây "nghiện"; cũng có những món tưởng quen mà khi rời quê, hương vị lại không còn như cũ. Điều gì khiến đặc sản quê nhà trở nên khác biệt đến vậy? Và vì sao ngày càng nhiều bạn trẻ lại chọn cách kể câu chuyện quê hương mình thông qua những món ăn?