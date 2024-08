Nước mắm đặc sản Việt Nam lên kệ siêu thị ở Mỹ

Ông Trần Ngọc Dũng, Giám đốc Công ty TNHH SEAGULL thường được biết đến với thương hiệu nước mắm Làng Chài Xưa, cho hay vừa xuất khẩu thành công lô sản phẩm cho đối tác là CTWS Group ở Mỹ.



Nước mắm Làng Chài Xưa có mặt trên đất Mỹ CTV

Trong lô hàng lần này của Làng Chài Xưa, ngoài sản phẩm truyền thống sản xuất từ cá cơm còn có dòng nước mắm chay Làng Chài Xưa "3 trong 1", ủ từ trái thơm, cốt đậu nành và nấm ngọt Shiitake Nhật Bản.

Ông Dũng cho biết: "Trong 2 năm tìm hiểu thị trường Mỹ, chúng tôi cảm nhận xu hướng ăn thuần thực vật (plant-based) đang hình thành rõ nét. Dòng nước mắm chay này nhận được phản hồi rất tốt tại các chợ Việt Nam ở Mỹ nhờ hương vị thơm ngon không kém gì nước mắm mặn truyền thống. Do đó, chúng tôi quyết định trong những container hàng đầu tiên sẽ phải có nước mắm chay".

Ngoài ra, trong lô hàng xuất khẩu sang Mỹ lần này còn có nước mắm cốt nhỉ cá cơm than Làng Chài Xưa. Đây là sản phẩm nước mắm truyền thống đúng nghĩa của Việt Nam, được ủ chượp cá cơm than con to béo tươi trong thùng gỗ. Bên cạnh đó là dòng nước mắm cá cơm vàng ruột đỏ Làng Chài Xưa được đựng trong bình gốm xưa, bện dây thừng. Nước mắm này được ủ chượp bằng dòng cá cơm vàng ruột đỏ quý hiếm sống ở vùng nước trồi nhiều dưỡng chất.

Bà Dziễm Chinh, Chủ tịch CTWS Group, doanh nghiệp chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm Việt Nam và châu Á ở Mỹ, cho biết: Tại Mỹ, thị trường nước mắm áp đảo bởi các nhà sản xuất đến từ Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc) do chiếm lĩnh thị trường từ sớm và giá rẻ bởi là nước mắm công nghiệp. "Trong số 3 sản phẩm Làng Chài Xưa đưa sang Mỹ lần này, tôi kỳ vọng nhiều vào sản phẩm nước mắm chay bởi ngoài nhóm khách hàng người Việt còn có khách bản xứ. Đây là lựa chọn tốt cho người tiêu dùng muốn tìm kiếm một loại gia vị có hương vị mới và độc đáo. Nước mắm chay sản xuất thủ công ở Mỹ còn ít nên khả năng thành công của sản phẩm này ở Mỹ là khá cao", bà nhấn mạnh.

Trước đó, CTWS Group cũng nhập khẩu và phân phối nhiều sản phẩm đặc sản của Việt Nam trên đất Mỹ như: cua Cà Mau, nước tương, mì Quảng, cháo lươn, xôi bắp chợ Bến Thành...