Bí mật về tuổi thọ đáng kinh ngạc của màn hình IPS

Trải qua 30 năm ra đời và phát triển, tấm nền IPS vẫn khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường màn hình nhờ độ chính xác màu sắc cao và góc nhìn rộng vượt trội. Khác với màn hình công nghệ OLED vốn thường có tuổi thọ ngắn hơn và dễ xuống cấp, màn hình LCD hệ IPS sở hữu độ bền bỉ cao.

Màn hình IPS có độ bền cao ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH RTINGS

Bất ngờ với độ bền của IPS

Các ghi nhận thực tế cho thấy phần lớn tấm nền IPS hiện nay có thể vận hành liên tục từ 30.000 đến 60.000 giờ trước khi độ sáng bị sụt giảm một nửa. Điều này đồng nghĩa với việc thiết bị có thể đồng hành cùng người dùng từ 10 đến 20 năm, trong điều kiện bật thiết bị 8 tiếng mỗi ngày.

Sự bền bỉ vượt bậc này phần lớn nhờ vào việc ngành công nghiệp màn hình đã hoàn toàn khai tử hệ thống đèn nền huỳnh quang CCFL cũ kỹ để chuyển sang công nghệ đèn nền LED tiên tiến. Dù vậy, tuổi thọ của màn hình IPS vẫn có thể bị rút ngắn nghiêm trọng nếu người dùng liên tục ép máy chạy ở độ sáng tối đa, hoặc đặt thiết bị trong môi trường có nhiệt độ cao trên 35 độ C. Để màn hình hoạt động ổn định qua nhiều thập kỷ, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên thiết lập hệ điều hành tự động tắt màn hình khi không dùng đến và giữ thông thoáng các khe tản nhiệt.

Bên cạnh đó, thói quen vệ sinh và bảo vệ nguồn điện cũng quyết định lớn đến tuổi thọ của thiết bị. Người dùng tuyệt đối không được xịt nước hoặc dùng hóa chất mạnh trực tiếp lên màn hình mà nên dùng khăn vải microfiber khô để lau chùi nhẹ nhàng nhằm bảo vệ các lớp phủ bề mặt.

Đối với những khu vực có dòng điện chập chờn, việc trang bị một bộ chống sốc điện uy tín là bắt buộc để tránh nguy cơ làm cháy hệ thống bo mạch nguồn bên trong khi điện áp đột ngột tăng vọt. Việc tuân thủ các quy tắc bảo dưỡng cơ bản này sẽ giúp chiếc màn hình của bạn hoạt động bền bỉ, tối ưu hóa chi phí đầu tư dài hạn.