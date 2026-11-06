Bị người yêu phản bội, bạn làm gì?

Vì sao nhiều người chọn im lặng sau khi bị phản bội?

Nguyễn Kiều Oanh (20 tuổi, ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) từng tan nát con tim khi bị người yêu cũ lừa dối, phản bội. Khoảng 5 tháng sau Oanh mới biết chuyện mình bị chính người yêu và bạn thân lừa dối. Oanh kể: "Không quen ai, đi quen ngay bạn trong nhóm của mình. Mà cả nhóm đều biết chúng mình đang bên nhau".

Sau tổn thương tình cảm, nhiều người chọn 1 mình bên cuốn sách yêu thích ẢNH MINH HOẠ: THANH ĐA

2 năm trôi qua, cũng đã quen người mới nhưng cảm giác thất vọng ngày phát hiện bị người yêu và bạn thân lừa dối, Oanh chẳng thể nào quên được. "Rất đau. Lúc đó mình còn thương người cũ nhiều. Nhưng cuối cùng mình vẫn quyết định chia tay", Oanh nhớ lại.

Cũng đọc nhiều bài bóc phốt người yêu trên mạng xã hội nhưng Oanh tâm sự cô chưa bao giờ có suy nghĩ "trả thù" người yêu cũ bằng cách làm tương tự. Theo Oanh, việc bóc phốt tung hô mọi chuyện lên Facebook chỉ khiến cả ba mất mặt và chẳng giải quyết được vấn đề gì. Oanh lựa chọn lặng lẽ rời khỏi mối quan hệ. Cô cho biết người yêu hiện tại thương và chăm sóc cô rất nhiều.

Lên phố đi bộ chụp hình cùng đàn bồ câu chẳng hạn... ẢNH: THANH ĐA

Cũng từng bị lừa dối tình cảm, Lê Tiến Cường (33 tuổi, ở đường Võ Văn Tần, P.Bàn Cờ, TP.HCM) lựa chọn im lặng, bởi: "Tôi nghĩ cuộc đời mình không nên để người yêu cũ làm nhân vật chính". Theo anh Cường, khi niềm tin bị phá vỡ, anh cảm thấy không còn điều gì đáng để nói.

Chọn im lặng sau khi bị phản bội là yếu đuối?

Chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An (nghiên cứu sinh tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM), phân tích khi niềm tin bị phá vỡ, người trong cuộc thường trải qua nhiều cảm xúc đan xen như đau buồn, tức giận, bất công và mất quyền kiểm soát. Vì vậy, việc muốn công khai câu chuyện, tìm kiếm sự đồng tình hoặc khiến đối phương phải chịu trách nhiệm là phản ứng có thể hiểu được về mặt tâm lý.

Thay vì phản ứng ngay, anh Tâm An cho rằng người trẻ nên cho bản thân thời gian bình tĩnh ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, theo anh An, cũng có người chủ động im lặng vì nhiều lý do: muốn bảo vệ đời sống riêng tư, tránh xung đột leo thang, dành thời gian để bản thân phục hồi, thậm chí im lặng vì sợ hãi, tự trách hoặc không dám tìm kiếm sự giúp đỡ. "Điều quan trọng không nằm ở việc một người có lên tiếng hay không, mà là sự im lặng ấy xuất phát từ lựa chọn tự chủ hay sự chịu đựng bất đắc dĩ", anh Tâm An bày tỏ.

Theo anh Tâm An, việc bóc phốt, tranh cãi hoặc liên tục theo dõi phản ứng của đối phương đôi khi khiến chúng ta khó thoát khỏi những tổn thương vốn đang cần được chăm sóc thay vì tiếp tục chà sát một cách thô bạo.

Thay vì phản ứng ngay, anh Tâm An cho rằng người trẻ nên cho bản thân thời gian bình tĩnh, chia sẻ với người đáng tin cậy, và từng bước khôi phục nhịp sống cá nhân. "Không làm ầm ĩ không có nghĩa là thỏa hiệp với cái sai hoặc chấp nhận cam chịu. Vượt qua sự phản bội không nhất thiết là khiến người kia phải trả giá, mà là dần lấy lại quyền làm chủ cuộc sống, thay vì tiếp tục để tổn thương chi phối mình", anh Tâm An nói.

Luật sư Thúy Huyền cho biết trả thù bằng cách xâm phạm quyền nhân thân của người khác có thể khiến chính mình trở thành người vi phạm pháp luật ẢNH: NVCC

Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền, Công ty Luật TNHH HPL và Cộng sự (TP.HCM) nhấn mạnh pháp luật không cấm một người lên tiếng khi bị tổn thương, nhưng không cho phép biến nỗi đau cá nhân thành công cụ làm nhục người khác. Việc tung clip nhạy cảm, công khai tin nhắn riêng tư, hình ảnh cá nhân nhằm khiến đối phương bị cộng đồng mạng công kích có thể kéo theo những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng.

Về trách nhiệm hình sự, theo luật sư Huyền, nếu hành vi xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm hoặc bịa đặt, loan truyền thông tin biết rõ là sai sự thật và thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm, người thực hiện có thể bị truy cứu về tội làm nhục người khác theo Điều 155 hoặc tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt cao nhất của các tội danh này có thể lên đến 5 năm và 7 năm tù.

Luật sư Huyền cho biết ngay cả khi clip ngoại tình là thật, việc công khai cũng không mặc nhiên hợp pháp, bởi tính xác thực của thông tin không loại trừ nghĩa vụ tôn trọng quyền riêng tư. "Phản bội trong tình yêu có thể đáng trách về đạo đức, nhưng trả thù bằng cách xâm phạm quyền nhân thân của người khác có thể khiến chính mình trở thành người vi phạm pháp luật. Đừng để một phút hả giận trên mạng xã hội phải đánh đổi bằng những năm tháng đối diện vòng lao lý", luật sư Huyền bày tỏ.