Chia tay người yêu là đi tập gym: Đau cơ còn hơn đau lòng

Bài viết dấu hiệu mới chia tay người yêu là đi tập gym trên nhận về hơn 1.000 bình luận. Trong đó, nhiều ý kiến đồng tình "nói gì mà đúng vậy trời" bởi thà đau cơ còn hơn đau lòng hay thay vì đau lòng mình chuyển sang đau cơ, cứ phải chia tay mới có động lực tập được…

Phạm Tiểu My (27 tuổi, ở đường Ngô Tất Tố, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) tập gym 2 năm nay, cô nói chia tay người yêu là động lực giúp cô bước đến phòng gym sau nhiều năm trì hoãn. Tiểu My chia sẻ ngắn gọn: "Lúc đó chỉ muốn làm sao cho bản thân đẹp hơn, muốn mình bận rộn chẳng có thời gian suy nghĩ đến chuyện tình cảm".

Dấu hiệu mới chia tay người yêu là đi tập gym: Có phải không? ẢNH MINH HOẠ: THANH ĐA

Là huấn luyện viên thể hình cá nhân tự do ở TP.HCM để kiếm thêm thu nhập theo đuổi ước mơ, Phan Văn Pha (20 tuổi) cho biết từng gặp những câu chuyện tương tự. Pha kể: "Mỗi người đến với gym vì nhiều lý do khác nhau: có người muốn cải thiện sức khoẻ, vóc dáng, có người muốn giảm cân, cũng có người chia tay người yêu là động lực…".

7 năm tập gym, chứng kiến không ít trường hợp chia tay người yêu là đi tập gym, anh Nguyễn Hoàng Anh (32 tuổi, ở đường Thanh Đa, P.Bình Quới), nói rằng nhiều người mang tâm lý vóc dáng mình xấu, muốn cải thiện bản thân hơn để người cũ hối hận. "Khi tập gym, cơ thể tiết ra Endorphin giúp hưng phấn và làm quên đi chuyện tình cảm", anh Hoàng Anh chia sẻ thêm.

Hoàng Anh chỉ ra nhịn ăn là một trong những sai lầm phổ biến nhất mà người mới bắt đầu tập gym thường mắc phải, đặc biệt những bạn trẻ mới chia tay, nóng lòng muốn cải thiện vóc dáng trong thời gian ngắn.

Hoàng Anh nói: "Người mới tập cần trang bị những kiến thức cơ bản về calo, cân nặng và dinh dưỡng để hiểu rõ nhu cầu của cơ thể. Nếu chưa có kinh nghiệm, bạn có thể tìm đến huấn luyện viên cá nhân có chuyên môn để được hướng dẫn về phương pháp tập luyện cũng như chế độ ăn uống phù hợp".

Đâu cần chia tay người yêu mới đi tập gym

Đàng Vương Huyền Trân đang học cao học hệ chính quy Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tập gym 3 tháng nay với mong muốn tự tin hơn, chẳng liên quan gì đến việc chia tay người yêu. "Mình muốn khám phá giới hạn của bản thân, muốn biết cơ thể mình có thể trở nên đẹp hơn, khỏe mạnh và hoàn thiện đến mức nào nếu mình thực sự đầu tư thời gian và công sức. Mình cũng muốn được ăn thật nhiều món ngon mà không có cảm giác sợ hãi về thay đổi vóc dáng", Huyền Trân tâm sự.

Đàng Vương Huyền Trân ẢNH: NVCC

Trong 2 tháng đầu, Huyền Trân thuê huấn luyện viên (PT) để được hướng dẫn một cách bài bản, từ kỹ thuật tập luyện, cách sử dụng máy móc cho đến việc lựa chọn những bài tập phù hợp với thể trạng. Những buổi tập đầu tiên thực sự không dễ dàng. Nhưng Huyền Trân nghĩ điều thú vị nhất của hành trình này chính là được chứng kiến cơ thể mình thay đổi từng chút một nhờ sự cố gắng của bản thân.

"Với mình, gym không chỉ là tập luyện để có ngoại hình đẹp hơn, mà còn là hành trình hiểu bản thân, rèn luyện sự kiên trì và cảm nhận được mình có thể làm được nhiều hơn những gì mình từng nghĩ", Huyền Trân trải lòng.

Ở góc độ huấn luận viên thể hình, theo Phan Văn Pha, việc lấy nỗi đau thất tình làm động lực để chăm chỉ tập luyện không phải là điều tiêu cực.

"Lấy nỗi đau thất tình để nỗ lực, chăm chỉ tập luyện cũng được, nhưng hãy vì yêu thương bản thân mà thay đổi chứ đừng vì một ai. Bởi khi làm điều đó cho chính mình, bản thân sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn", nam huấn luyện viên chia sẻ.

Phan Văn Pha ẢNH: NVCC

Theo huấn luyện viên Pha, với những người mới bắt đầu tập luyện sau chia tay, điều quan trọng nhất không phải là nhanh chóng sở hữu vóc dáng như mong muốn mà cần từng bước xây dựng thói quen lành mạnh.

Pha nói: "Thời gian đầu, người tập nên ưu tiên làm quen với chế độ ăn uống và lịch tập phù hợp, đồng thời điều chỉnh những thói quen chưa tốt như thường xuyên ăn đồ ăn nhanh, sử dụng nước ngọt, tiêu thụ thực phẩm nhiều dầu mỡ hoặc thức khuya".

Theo anh Pha, thay vì đặt áp lực phải thay đổi ngoại hình trong thời gian ngắn để khiến người cũ tiếc nuối, người trẻ nên xem tập luyện là hành trình chăm sóc sức khỏe, cải thiện thể chất và xây dựng sự tự tin cho chính mình.

Với kinh nghiệm của người tập gym lâu năm, anh Hoàng Anh cho biết thừa cân không bắt nguồn từ 1, 2 bữa ăn mà là kết quả của những thói quen chưa tốt được tích lũy từng ngày, mỗi ngày một chút. "Việc giảm cân cũng tương tự, cần có sự kiên trì và hiểu biết về dinh dưỡng. Khi thực hiện đúng cách, bạn không chỉ cải thiện vóc dáng mà còn tốt hơn cho sức khỏe", Hoàng Anh nói.