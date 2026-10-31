Hoa hậu chạy xe máy đi casting phim, tuổi 20 có vai diễn đầu tay

Chạy xe máy đi casting phim: Chỉ cần có cơ hội…

Hiện tại, Trương Phương Nga là sinh viên năm 3 Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Nga kể: "Mình giành được học bổng tài năng 75% trong 4 năm học. Lên đại học mình đi làm thêm nhiều công việc khác nhau: KOLs, hợp tác cùng các nhãn hàng, model trình diễn trên sàn thời trang,…

Trương Phương Nga là sinh viên năm 3 Trường ĐH Công nghệ TP.HCM ẢNH: NVCC

Yêu thích điện ảnh, đam mê diễn xuất, từ năm nhất đại học, Nga đã đăng ký và hoàn thành 2 khóa học về diễn xuất. Bên cạnh đó, nữ sinh nhẩm tính từ năm nhất đến năm thứ ba đại học, cô đã tham gia casting khoảng 30 - 40 bộ phim, từ phim ngắn, phim tốt nghiệp, đồ án sinh viên đến phim điện ảnh… Dù nhiều lần không được lựa chọn, Phương Nga vẫn kiên trì thử sức.

"Mọi người vẫn nói với mình đạo diễn đã ngắm sẵn diễn viên từ đầu rồi. Mình cố gắng bỏ ngoài tai những lời đó. Với mình, mỗi lần casting đều là cơ hội học hỏi, được quan sát cách ê kíp làm việc và làm quen với những người trong nghề", Nga chia sẻ.

Phần lớn những buổi thử vai, cô tự chạy xe máy đến địa điểm casting. Có lần, Nga phải chờ từ sáng đến tận tối mới được thử vai, trong khi rất đông ứng viên cùng tham gia. Một trong những kỷ niệm Nga nhớ nhất là lần casting phim Lật mặt của đạo diễn Lý Hải khi vừa bước vào năm nhất đại học. "Lần đầu gặp chú Lý Hải, mình run đến mức tim đập loạn xạ, thậm chí còn hồi hộp hơn cả khi gặp người mình thích. Mình còn không dám nhìn thẳng vào mặt chú", Nga chia sẻ.

Cô bé đăng quang Miss Teen United Nations nay đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp ẢNH: NVCC

Những lần thử vai không thành công để lại cho Nga nhiều cảm xúc. Cô thừa nhận có lúc trở về nhà và khóc ướt gối vì thất vọng. Dẫu vậy, nữ sinh vẫn tiếp tục casting, bởi cô muốn tích lũy kinh nghiệm thay vì chỉ chờ đợi một cơ hội đến với mình.

Chị Nguyễn Như Quỳnh, nguyên Trưởng ban tổ chức cuộc thi Miss Teen International Vietnam 2021, đơn vị cử Phương Nga thi Miss Teen United Nations cho biết Nga là một cô bé rất là hiền lành ngoan ngoãn và kiên định với những sự lựa chọn của mình. "Nga học rất giỏi, 12 năm là lớp trưởng. Ở Phương Nga luôn toát ra sự tự tin năng động", chị Quỳnh nói.

Tuổi 20 có vai diễn đầu tay

Nhớ lại buổi tối nhận được cuộc gọi từ Luk Vân đạo diễn phim Bỗng chốc yêu anh, nữ sinh HUTECH vẫn nguyên cảm giác hồi hộp: "Lúc đó mình chuẩn bị đi ngủ thì chị Vân gọi thông báo có vai diễn phù hợp. Hai chị em tâm sự đến hơn 1 giờ sáng. Mình vui không ngủ được, không dám tin đó là sự thật".

Phương Nga cho biết cô vào vai Nhã Phương, nữ chính phản diện, phim đã phát sóng vào ngày 30.10 trên nền tảng số Vieon. "Ở ngoài đời mình khá hiền, hướng nội và khá nhát, nhưng lại vào vai cô gái khá năng động, mưu mô tính toán", Phương Nga bật mí về vai diễn của mình.

Phương Nga là đại sứ truyền thông cho Lễ hội Sầu riêng Krông Pắk 2024

Đạo diễn Luk Vân nói rằng vai Nhã Phương là vai diễn vừa vặn với Phương Nga, nhân vật có có số phận và diễn biến tâm lý đáng chú ý.

"Vai diễn của Phương Nga là nhân vật bị hoàn cảnh và những biến cố cuộc đời đẩy vào con đường trở nên xấu xa, nhưng sâu bên trong vẫn có bản chất tốt. Trong phim, Phương Nga vào vai con gái của NSƯT Mỹ Duyên, với những phân cảnh đòi hỏi khả năng thể hiện nội tâm", nữ đạo diễn chia sẻ thêm.

Luk Vân biết Trương Phương Nga từ khi nữ diễn viên mới khoảng 18 tuổi. Thời điểm đó, Phương Nga từng đến casting một số dự án phim của nữ đạo diễn. Tuy nhiên, theo Luk Vân, những vai diễn khi ấy chưa thực sự phù hợp với độ tuổi và hình ảnh của Nga.

Phương Nga có vai diễn đầu tay ở tuổi 20 ẢNH: NVCC

Sau này, khi nữ sinh bước vào giảng đường đại học và tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất, cả hai có thêm cơ hội kết nối. Đó cũng là cơ duyên cho việc Luk Vân lựa chọn Phương Nga vào vai Nhã Phương trong Bỗng chốc yêu anh.

Nhận xét về diễn viên trẻ, Luk Vân đánh giá Phương Nga có tác phong làm việc nghiêm túc. Từ vóc dáng, gương mặt đến giọng nói của nữ sinh, Luk Vân đều nhận thấy những yếu tố phù hợp với nghề diễn. "Nếu thực sự tâm huyết và kiên trì theo đuổi nghệ thuật, Phương Nga là gương mặt có tiềm năng phát triển", đạo diễn Luk Vân chia sẻ.