Bị nhà gái cấm cản, người đàn ông quyết bỏ nghề tài xế để cưới được vợ

Thạch Anh
Thạch Anh
19/11/2025 17:50 GMT+7

Từng bị gia đình người yêu cấm cản vì làm tài xế, ông Lê Văn Nhựt quyết định bỏ nghề để nên duyên cùng bà Bùi Thị Màu. Đến hiện tại, cả hai duy trì cuộc hôn nhân viên mãn dù đối diện với không ít sóng gió.

Lê Văn Nhựt từng là tài xế xe đường dài. Nam khách mời cho biết việc “ăn cơm đường, cháo chợ” hay những đêm ngủ tạm là chuyện thường xuyên xảy ra. Dù vậy, ông luôn cố gắng vì đó là công việc đã nuôi sống mình. Tuy nhiên, điều khiến ông trăn trở nhất chính là những định kiến xoay quanh nghề, bởi có người cho rằng tài xế thường có nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp. Những lời đồn đoán từng khiến gia đình bà Bùi Thị Màu lo lắng và phản đối khi cả hai tính đến chuyện hôn nhân.

Lý do bỏ nghề tài xế

Bị nhà gái cấm cản, người đàn ông quyết bỏ nghề tài xế để cưới được vợ - Ảnh 1.

Ông Nhựt chia sẻ về quyết định bỏ nghề để cưới vợ

Ảnh: NSX

Tiếp lời, Bùi Thị Màu tâm sự gia đình bà rất nghiêm khắc vì làm nghề giáo. Do đó, mọi người không thể chấp nhận công việc lái xe đường dài của ông Nhựt. Vì mong được gia đình đồng thuận, nam khách mời đã quyết định từ bỏ công việc đã gắn bó nhiều năm. Cả hai sau đó cùng mở một quán ăn nhỏ. Những ngày đầu kinh doanh gặp nhiều khó khăn, khách chưa quen quán, thu nhập không ổn định. Tuy nhiên họ vẫn kiên trì gây dựng lại cuộc sống chứ không nản lòng.

Khi được chuyên gia tâm lý hỏi liệu có từng thuyết phục gia đình để ông tiếp tục công việc cũ hay không, bà Bùi Thị Màu chia sẻ thẳng thắn rằng vì yêu, vì lo và đôi khi vì ghen nên bà nghe theo gia đình và bàn bạc với ông để ông chuyển nghề.

“Phụ nữ mà, ai cũng ghen vì yêu. Tôi thấy gia đình nói cũng đúng nên trao đổi với chồng. Anh ấy thương tôi nên chọn bỏ công việc đó. Sau này tôi không còn ghen mà chuyển sang mệt mỏi vì công việc”, bà chia sẻ. MC Đình Toàn cũng nhận định rằng nghề tài xế đường dài tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nên phản ứng của gia đình cũng xuất phát từ sự lo lắng.

Sau khi cuộc sống mới dần ổn định, cả hai lại đối diện một biến cố lớn. Ông Nhựt kể vì tin tưởng đồng nghiệp thân thiết nên đã cho mượn một số vốn để mở quán kinh doanh. Nhưng khi việc làm ăn thất bại, người này bất ngờ “biến mất”, khiến toàn bộ số tiền tích góp bấy lâu của hai vợ chồng mất sạch.

Bị nhà gái cấm cản, người đàn ông quyết bỏ nghề tài xế để cưới được vợ - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Nhựt và bà Bùi Thị Màu là khách mời trong Thuận vợ thuận chồng, lên sóng trên VTV9

Ảnh: NSX

Nhớ lại biến cố này, nam khách mời bộc bạch: “Thời điểm đó khó khăn lắm, vợ thì khóc, tôi nằm kế bên mà đau lòng. Hai vợ chồng cứ cố gắng khuyên nhủ, động viên nhau để vượt qua. Cũng may sau đó, việc buôn bán cũng tốt hơn nên cuộc sống dần ổn định”.

Khi MC Đình Toàn hỏi về việc có trách chồng hay không, bà Bùi Thị Màu cho biết bà cũng từng trách, nhưng vẫn cảm thông và thấu hiểu nhiều hơn. Với bà, cuộc sống phải có những lúc vấp ngã, không ai có thể suôn sẻ mãi được. Chuyên gia tâm lý cũng nhận định rằng phản ứng đổ lỗi là điều tự nhiên, nhưng khi vượt qua giai đoạn cảm xúc đó, con người sẽ biết nhìn nhận sự việc một cách bao dung hơn.

Sau thử thách kinh tế, cặp đôi tiếp tục đối diện vấn đề trong việc nuôi dạy con cái. Ông Nhựt chia sẻ người con thứ hai từng bị bạn bè rủ rê, nhiều lần trốn học đi chơi khiến cả gia đình lo lắng. Nữ khách mời cho biết thêm thay vì trách phạt, bà chọn cách trò chuyện với con mỗi tối, nói về tương lai và tình thương của gia đình. Nhờ sự đồng hành đó, con đã dần thay đổi và đi đúng hướng.

MC Đình Toàn cũng chia sẻ qua câu chuyện của cặp đôi sẽ giúp nhiều khán giả có thêm góc nhìn trong việc giáo dục con theo từng giai đoạn. Trong khi đó, chuyên gia tâm lý cũng đánh giá cao sự đồng lòng giữa hai vợ chồng khi cùng nhau giải quyết những vấn đề trong cuộc sống hôn nhân.

Khám phá thêm chủ đề

