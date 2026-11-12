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    Bị nhắc nhở hát karaoke, dùng micro đánh tổ viên an ninh, trật tự

    Thanh Quân
    Thanh Quân
    Một tổ viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại xã Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) bị tấn công gây thương tích, khi đến nhà người dân xác minh phản ánh hát karaoke lớn tiếng vào giờ nghỉ trưa.

    Ngày 12.11, tin từ Công an xã Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đơn vị đang phối hợp các cơ quan liên quan củng cố hồ sơ xử lý ông Huỳnh Phú Tân (41 tuổi, ở ấp Mỹ An 4, xã Tháp Mười) về hành vi "chống người thi hành công vụ" và "cố ý gây thương tích". 

    Cụ thể, ông Tân đã đánh một tổ viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi bị nhắc nhở chuyện hát karaoke.

    Bị nhắc nhở hát karaoke, dùng micro đánh tổ viên an ninh, trật tự- Ảnh 1.

    Ông Huỳnh Phú Tân tại cơ quan công an

    ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

    Trước đó, khoảng 12 giờ 10 ngày 11.11, Công an xã Tháp Mười nhận được tin báo về việc ông L.V.B.C (56 tuổi, tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở ấp Mỹ An 4), bị một người dân tấn công gây thương tích trong lúc làm nhiệm vụ.

    Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tháp Mười cử tổ công tác đến hiện trường, khống chế người liên quan và đưa về trụ sở để làm rõ.

    Theo thông tin ban đầu, ông L.V.B.C được phân công đến xác minh phản ánh của người dân về việc gia đình ông Huỳnh Phú Tân hát karaoke với âm lượng lớn trong giờ nghỉ trưa, gây ảnh hưởng đến những hộ xung quanh.

    Khi ông C. vừa chạy xe đến trước nhà Tân, người này bất ngờ từ trong nhà lao ra, trên tay cầm 2 micro rồi tấn công, khiến ông C. bị thương.

    Qua làm việc, ông Tân thừa nhận hành vi liên quan. Công an xã Tháp Mười đã phối hợp ghi nhận hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để củng cố hồ sơ.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định tạm giữ Huỳnh Phú Tân để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi đánh người làm nhiệm vụ khi bị nhắc nhở chuyện hát karaoke.

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