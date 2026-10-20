Người đàn ông tử vong sau khi đi hát karaoke ở Cần Thơ: Làm rõ 5 người liên quan

Ngày 20.10, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết Công an xã Long Phú đang phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong sau khi đi hát ở quán karaoke K.N (ở xã Long Phú, thành phố Cần Thơ).

Hiện trường quán karaoke xảy ra vụ việc khiến người đàn ông bị thương rồi tử vong ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo thông tin ban đầu, lúc 8 giờ ngày 17.10, Công an xã Long Phú nhận được tin báo của ông N.V.P (38 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình) về vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại quán karaoke K.N. Vụ việc khiến ông N.V.Q (40 tuổi, ở Ninh Bình) bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng đã tử vong vào lúc 21 giờ cùng ngày.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Công an xã Long Phú đã báo cáo cấp trên; đồng thời, phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Cần Thơ triển khai lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp để xác minh, trích xuất dữ liệu điện tử, làm rõ vụ việc.

Công an đã xác định 5 người có liên quan đến vụ việc trên gồm: K.M.C (30 tuổi), H.Q.N (36 tuổi), K.M.D (22 tuổi), C.H.T (36 tuổi) và T.K.T (33 tuổi), cùng ở thành phố Cần Thơ.

Ban đầu, Công an xã Long Phú chỉ triệu tập được 3 người về trụ sở để khai thác thông tin, xác minh vụ việc. Riêng K.M.C và K.M.D vắng mặt tại địa phương.

Sau đó, công an đã bố trí lực lượng truy tìm, đồng thời vận động gia đình khuyên K.M.C và K.M.D ra trình diện. Đến 17 giờ ngày 18.10, 2 người này đã đến trụ sở Công an xã Long Phú làm việc.

Hiện vụ việc tại quán karaoke nói trên được tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định pháp luật.

