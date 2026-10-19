Dàn sao CLB Ninh Bình tỏa sáng

CLB Ninh Bình thắng HAGL trong trận cầu có đến 7 bàn thắng và 2 thẻ đỏ. Khởi đầu, Hoàng Đức chứng tỏ anh đã lấy lại phong độ với pha di chuyển thông minh và dứt điểm chuẩn xác để mở tỷ số ngay phút thứ 2 của trận đấu. Bàn thắng của Hoàng Đức cho thấy anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Không chỉ ghi bàn, Hoàng Đức còn là "lá phổi" của CLB Ninh Bình, đặc biệt từ thời điểm Lucas Turci bị thẻ đỏ. Ở thế mất người từ khá sớm, nhưng Hoàng Đức vẫn dẫn dắt đồng đội chơi điềm tĩnh để luôn giữ được thế trận và ghi những bàn thắng quan trọng.

Lê Phát (trái) có bàn thắng quan trọng giúp Ninh Bình thắng HAGL 4-3 ảnh: Minh Tú

Đàn em của Hoàng Đức là Lê Phát và Quốc Việt cũng tỏa sáng để đóng góp 2 bàn thắng. Quốc Việt chứng tỏ tài năng với cú sút căng từ ngoài vòng cấm làm bó tay thủ môn Trung Kiên của HAGL. Còn Lê Phát thể hiện tài săn bàn với pha di chuyển thông minh nhận đường chuyền của Hoàng Đức, khống chế bóng khéo léo và dứt điểm đẹp để ấn định chiến thắng 4-3 đưa CLB Ninh Bình lên đầu bảng. Bàn còn lại của Ninh Bình do Lucas Vinicius ghi. Với phong độ cao, Quốc Việt và Lê Phát có thể được HLV Kim Sang-sik gọi vào đội tuyển VN trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11 tới.

Dù thua trận nhưng HAGL đã chơi khá hay. Đá sân khách trước đội mạnh Ninh Bình, các cầu thủ phố núi chơi tự tin, sẵn sàng ăn miếng trả miếng. Cách chơi tự tin của đội quân HLV Lê Quang Trãi giúp họ có 3 bàn thắng do công Thanh Nhân, Luann Boy và Martins (CLB Ninh Bình, phản lưới nhà). Nếu Phước Bảo không bị thẻ đỏ ở phút 82, HAGL có thể có ít nhất 1 điểm. Với lối chơi tự tin như vừa thể hiện trước Ninh Bình, HAGL có thể sẽ khởi sắc hơn ở các vòng đấu tiếp theo.

Đình Bắc chơi hay, nhưng CLB CAHN thua trận

Sau 3 chiến thắng liên tiếp, CLB CAHN đã thất bại trước đối thủ CLB Hà Nội với tỷ số 1-2 ở trận đấu diễn ra tối 18.10. Trước trận đấu này, đội quân của HLV Harry Kewell chơi không tốt khi họ mới có được 1 chiến thắng trước Bắc Ninh. Thế nhưng, khi đụng độ đội bóng cùng thành phố, Văn Quyết cùng đồng đội đã chơi rất hay. Các cầu thủ Hà Nội phối hợp nhịp nhàng, chuyển trạng thái giữa phòng ngự và tấn công rất tốt nên có 2 bàn thắng do công Xuân Mạnh và Văn Tùng.

Ở trận này, Đình Bắc chỉ được tung vào sân đầu hiệp 2. Nhưng ngay khi vừa có mặt trên sân, anh đã tung đường chuyền đẹp cho Leo Artur ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho CLB CAHN. Những phút sau đó, Đình Bắc cũng chơi rất nỗ lực nhưng không thắng được hàng phòng ngự tổ chức rất tốt bên phía CLB Hà Nội. Thua trận đầu tiên ở V-League, CLB CAHN rớt xuống nhì bảng với 9 điểm, thua đội đầu bảng Ninh Bình 1 điểm.

Trong trận đấu còn lại, CLB Bắc Ninh hòa đội bóng TP.Đồng Nai 0-0. Đội TP.Đồng Nai tạm đứng cuối bảng với 1 điểm.