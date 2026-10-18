Tiến Linh tiết lộ lời nhắn xúc động, Quốc Cường kể câu nói tiếp lửa của Đình Bắc

17 giờ ngày 17.10, chương trình giao lưu “Thanh âm Thế hệ vươn mình” diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM với đông đảo sự tham gia của các bạn trẻ.

Chương trình do Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM phối hợp tổ chức nhân dịp 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Khán giả gặp gỡ cầu thủ: Nguyễn Tiến Linh, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Thái Quốc Cường, Lê Giang Patrik và võ sĩ taekwondo Châu Tuyết Vân. Các VĐV chia sẻ về những khoảnh khắc đáng nhớ, áp lực thi đấu và động lực theo đuổi thể thao.

Chương trình có sự góp mặt của 5 VĐV trẻ ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Buổi giao lưu diễn ra với đông đảo sự ủng hộ của các bạn trẻ ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Nhớ nhất khoảnh khắc Quốc ca vang lên và cờ Tổ quốc tung bay

Với Châu Tuyết Vân, một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là lần giành HCV SEA Games thứ 6 tại Campuchia. Nữ võ sĩ nhớ cảm giác tự hào khi đứng trên bục nhận huy chương, nhìn lá cờ Việt Nam được kéo lên và Quốc ca vang lên.

“Sau 6 lần tham dự SEA Games, khoảng thời gian hơn 12 năm, tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc. Nghe Quốc ca, tôi nhớ lại những lần mình được đứng trên bục cao nhất”, Châu Tuyết Vân chia sẻ.

Đằng sau thành tích ấy là lựa chọn không dễ dàng. Khi còn trẻ, cô từng được cha mẹ hỏi có muốn tiếp tục theo đuổi thể thao hay tập trung học, bởi gia đình lo con gái tập luyện vất vả mà nghề vận động viên chưa chắc bảo đảm thu nhập.

Thời điểm đó, Vân vừa chuẩn bị thi đại học, vừa được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cô quyết định tiếp tục học và theo đuổi thể thao, với mong muốn được cầm lá cờ Tổ quốc chạy trên sân.

“Tôi manifest (thu hút những mong muốn) có thể cầm cờ chạy trên sân. Tôi muốn mọi người phải ngước nhìn con người Việt Nam, cờ Tổ quốc Việt Nam tung bay trên cột cao nhất”, Tuyết Vân nói.

Nguyễn Tiến Linh cũng nhắc đến niềm tự hào khi Quốc ca vang lên trước trận đấu. Với anh, hình ảnh người hâm mộ cả nước cùng đứng dậy hát Quốc ca là khoảnh khắc đáng nhớ.

“Mình tự hào vì tất cả đã chung một niềm tin, chung một chiến thắng và chung một mục tiêu”, Tiến Linh chia sẻ.

Không khí vui vẻ của buổi giao lưu ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Lời động viên từ khán đài tiếp thêm sức mạnh

Cầu thủ Tiến Linh kể trong giai đoạn ít được thi đấu, khi đi mua đồ ăn, từng gặp cô chú bán hàng nói: “Con ơi, cô và chú đều muốn thấy con mặc màu áo đội tuyển quốc gia”. Lời động viên giản dị khiến anh xúc động, tiếp thêm quyết tâm trở lại và nỗ lực khoác áo đội tuyển.

Chia sẻ với khán giả, cầu thủ Nguyễn Thái Quốc Cường bày tỏ bóng đá gần như là tất cả với anh. “Bóng đá gần như là tất cả đối với em. Nếu không có bóng đá, có lẽ em cũng không có được ngày hôm nay”, Quốc Cường nói.

Về cách vượt qua những áp lực trước trận đấu, cầu thủ Quốc Cường cũng kể cả đội thường trò chuyện, động viên nhau. Anh nhớ nhất một lần đồng đội của là Nguyễn Đình Bắc nói với cả đội trong phòng thay đồ: “Bọn mày nhìn lên khán đài mà đá”.

Khán giả hào hứng giao lưu cùng các VĐV ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

5 VĐV giao lưu cùng khán giả trong trò chơi kết thúc chương trình ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Còn với Đinh Quang Kiệt, áp lực thi đấu là thử thách mà cầu thủ phải học cách vượt qua. Anh kể trong trận gặp đội Sông Lam Nghệ An khoảng hai tuần trước buổi giao lưu diễn ra, anh đã chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, lúc khởi động, có một người đàn anh đến động viên, nhắc: “Bỏ hết những thứ bên ngoài đi và tập trung trong trận đấu, đây là nghề của mình”. Cầu thủ cho biết sau cuộc trò chuyện, anh bước vào trận đấu với tâm lý tốt hơn và có màn thể hiện tốt.

Thủ môn Lê Giang Patrik cũng chia sẻ về hành trình theo đuổi ước mơ khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh đến Việt Nam cách đây 4 năm và sau khoảng 3 năm rưỡi, giấc mơ trở thành hiện thực.

“Khi khoác áo đội tuyển quốc gia, tôi cảm thấy mình không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn cho gia đình và tất cả người dân Việt Nam. Vì vậy, tôi cảm thấy rất tự hào”, Patrik chia sẻ.