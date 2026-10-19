Ngày 19.10, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái N.P.N (10 tháng tuổi, ở phường Bảo An, Khánh Hòa) sau khi điều trị tại Bệnh viện đa khoa T.H (phường Phan Rang, Khánh Hòa).

Sở Y tế đã yêu cầu bệnh viện thành lập hội đồng xác định nguyên nhân tử vong, đồng thời đánh giá toàn bộ quy trình xử lý ca bệnh, từ khâu tiếp nhận, chẩn đoán đến điều trị. Bệnh viện cũng phải báo cáo vụ việc lên sở. Sau khi nhận được báo cáo, ngành y tế tỉnh sẽ có thông tin chính thức gửi các cơ quan báo chí.

Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định pháp y đối với thi thể bé. Nguyên nhân tử vong sẽ được làm rõ trên cơ sở kết quả giám định và quá trình xác minh.

Trước đó, mạng xã hội tại Khánh Hòa lan truyền đoạn video ghi lại cảnh người nhà bức xúc, phản ứng tại bệnh viện, phản ánh việc bé gái tử vong sau khi được tiêm thuốc.

Khánh Hòa làm rõ vụ bé gái 10 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo phản ánh của người nhà, bé N. bị sốt liên tục khoảng 5 ngày, kèm ho. Chiều 18.10, gia đình đưa bé vào Bệnh viện đa khoa T.H điều trị. Sau khi nhập viện, bé được lấy máu xét nghiệm rồi được tiêm thuốc.

Sau tiêm vài chục phút, bé xuất hiện tình trạng tím tái nên người nhà báo bác sĩ. Bé được cấp cứu, sau đó chuyển sang Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận nhưng không qua khỏi vào tối cùng ngày.

Gia đình đã báo sự việc cho cơ quan chức năng. Khuya 18.10, công an tiến hành khám nghiệm tử thi rồi bàn giao thi thể bé cho gia đình lo hậu sự.

Về phía Bệnh viện đa khoa T.H cho biết trong ngày 19.10, bệnh viện tổ chức họp hội đồng chuyên môn để xem xét, đánh giá diễn biến vụ việc và sẽ thông tin khi có kết quả.



