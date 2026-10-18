Khánh Hòa siết thiết bị bay không người lái, diều, đèn trời quanh sân bay Cam Ranh

Ngày 18.10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và địa phương tăng cường kiểm soát thiết bị bay không người lái (UAV), diều, đèn trời và các vật thể bay khác có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không, đặc biệt tại khu vực sân bay Cam Ranh.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tình trạng sử dụng các thiết bị bay sai quy định, xâm nhập khu vực cấm bay tại các sân bay đang gia tăng và diễn biến phức tạp. Trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước xảy ra 30 vụ UAV xâm phạm an ninh, an toàn hàng không, ảnh hưởng 149 chuyến bay, gây thiệt hại hơn 100 tỉ đồng. Các thiết bị này còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm với tàu bay, dẫn đến sự cố hoặc tai nạn hàng không đặc biệt nghiêm trọng.

Khu vực quanh sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) đã được cắm nhiều biển báo cấm bay đối với thiết bị bay không người lái ẢNH: BÁ DUY

Sân bay Cam Ranh được tăng cường bảo vệ

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh hoạt động liên tục 24/24 giờ, hiện có 27 hãng hàng không quốc tế và 7 hãng hàng không nội địa khai thác. Trung bình mỗi ngày, sân bay có 168 lượt cất, hạ cánh, trong đó có 80 lượt quốc tế, kết nối Khánh Hòa với các thị trường như Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia...

Với vai trò là cửa ngõ đón khách quốc tế, sân bay Cam Ranh được xác định là mục tiêu cần bảo vệ, đòi hỏi các cơ quan chức năng chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng rà soát, xác định vị trí cắm biển báo khu vực cấm bay, hạn chế bay trên các tuyến đường quanh sân bay Cam Ranh. Việc tham mưu triển khai cắm biển trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý phải hoàn thành trước ngày 20.10.

Các địa phương quanh sân bay có trách nhiệm thường xuyên vận động người dân không thả diều, bóng bay, điều khiển UAV hoặc chiếu đèn laser gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không.

Đáng chú ý, trước ngày 20.10, các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu du lịch và trường học trong khu vực phải ký cam kết không để nhân viên, người dân, du khách, người nước ngoài và học sinh sử dụng UAV cùng các vật thể bay khác trong khu vực.

Các cơ sở lưu trú, khu du lịch quanh sân bay Cam Ranh phải ký cam kết không để nhân viên, du khách sử dụng thiết bị bay không người lái ẢNH: BÁ DUY

Chính quyền cơ sở phối hợp với lực lượng công an, quân sự cấp xã lập danh sách các tổ chức, cá nhân, câu lạc bộ sở hữu UAV, diều, khinh khí cầu, đèn chiếu sáng công suất lớn, máy bay mô hình, máy bay tự chế... Qua đó, yêu cầu các chủ sở hữu đăng ký sử dụng và cam kết không điều khiển phương tiện bay vào khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Các cơ sở kinh doanh linh kiện và dịch vụ truyền thông, quảng cáo liên quan đến UAV cũng phải phổ biến quy định pháp luật cho khách hàng.

Truy nguồn cung UAV, xử lý vi phạm

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tăng cường quản lý việc cấp phép bay, công khai các vùng cấm bay và tổ chức tuần tra thường xuyên tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra tình trạng thả diều, điều khiển UAV, thả đèn trời.

Công an tỉnh được giao điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời hướng dẫn thủ tục đăng ký phương tiện bay. Trước ngày 30.10, đơn vị phải đề xuất UBND tỉnh phương án và việc đầu tư trang thiết bị để ứng phó ngay khi UAV xâm nhập trái phép khu vực cấm bay, hạn chế bay của sân bay Cam Ranh.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh tập trung mở rộng điều tra, làm rõ nguồn cung cấp UAV để xử lý theo phương châm “cắt đứt nguồn cung, đấu tranh trực diện, truy xét tận gốc”.

Sở Công thương phối hợp Công an tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động buôn lậu, vận chuyển và kinh doanh trái phép UAV, linh kiện, bộ phận liên quan; ngăn chặn UAV nhập lậu lưu thông trên thị trường.