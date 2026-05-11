Bị nhắc nhở vì hát karaoke gây tiếng ồn, vác dao đuổi chém hàng xóm

Ngày 11.5, theo nguồn tin từ Công an thành phố Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Xuyên (ở xã An Phước, thành phố Đồng Nai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cho rằng hàng xóm phản ánh lên công an về việc mình hát karaoke âm lượng lớn, Nguyễn Văn Xuyên qua chửi bới rồi vác dao đuổi chém ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 8.5, Nguyễn Văn Xuyên (43 tuổi, ở xã An Phước, thành phố Đồng Nai) tổ chức ăn nhậu và mở loa hát karaoke với âm lượng lớn gây mất trật tự khu dân cư.

Nhận được phản ánh của người dân, khoảng 15 giờ cùng ngày, Công an xã An Phước đã đến nhà của Xuyên nhắc nhở.

Sau khi bị nhắc nhở, Nguyễn Văn Xuyên cho rằng anh Phan Văn Hậu (46 tuổi, ở nhà đối diện) đã gọi điện báo công an nên đi sang chửi bới. Chưa dừng lại ở đó, Xuyên còn lấy 2 con dao chặt dừa đuổi chém anh Hậu, nhưng anh kịp né tránh, bỏ chạy. Còn Xuyên được vợ can ngăn và quay về nhà. Anh Hậu sau đó đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Tiếp nhận vụ việc và vào cuộc điều tra, Công an thành phố Đồng Nai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Xuyên, và ra quyết định tạm giữ đối với Xuyên về hành vi "cố ý gây thương tích" để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định.