Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bị nhắc nhở vì hát karaoke gây tiếng ồn, vác dao đuổi chém hàng xóm

Lê Lâm
Lê Lâm
11/05/2026 18:49 GMT+7

Sau khi bị công an phường nhắc nhở việc hát karaoke với âm lượng lớn gây mất trật tự khu dân cư, một thanh niên đã vác dao sang chém hàng xóm vì cho rằng người này phản ánh.

Ngày 11.5, theo nguồn tin từ Công an thành phố Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Xuyên (ở xã An Phước, thành phố Đồng Nai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bị nhắc nhở vì hát karaoke gây tiếng ồn, vác dao đuổi chém hàng xóm- Ảnh 1.

Cho rằng hàng xóm phản ánh lên công an về việc mình hát karaoke âm lượng lớn, Nguyễn Văn Xuyên qua chửi bới rồi vác dao đuổi chém

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 8.5, Nguyễn Văn Xuyên (43 tuổi, ở xã An Phước, thành phố Đồng Nai) tổ chức ăn nhậu và mở loa hát karaoke với âm lượng lớn gây mất trật tự khu dân cư.

Nhận được phản ánh của người dân, khoảng 15 giờ cùng ngày, Công an xã An Phước đã đến nhà của Xuyên nhắc nhở.

Sau khi bị nhắc nhở, Nguyễn Văn Xuyên cho rằng anh Phan Văn Hậu (46 tuổi, ở nhà đối diện) đã gọi điện báo công an nên đi sang chửi bới. Chưa dừng lại ở đó, Xuyên còn lấy 2 con dao chặt dừa đuổi chém anh Hậu, nhưng anh kịp né tránh, bỏ chạy. Còn Xuyên được vợ can ngăn và quay về nhà. Anh Hậu sau đó đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Tiếp nhận vụ việc và vào cuộc điều tra, Công an thành phố Đồng Nai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Xuyên, và ra quyết định tạm giữ đối với Xuyên về hành vi "cố ý gây thương tích" để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định.

Tin liên quan

Án mạng nghi do mâu thuẫn hát karaoke tại tiệc sinh nhật ở TP.HCM

Án mạng nghi do mâu thuẫn hát karaoke tại tiệc sinh nhật ở TP.HCM

Một vụ án mạng xảy ra trong tiệc sinh nhật nghi do mâu thuẫn xuất phát từ việc hát karaoke ở xã Bà Điểm (TP.HCM) đang được công an điều tra làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

hát karaoke chém hàng xóm hát karaoke âm lượng lớn bị nhắc nhở Công an thành phố Đồng Nai Cố ý gây thương tích
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận