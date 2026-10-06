Bị nói 'đồ thần kinh', nam thanh niên vẫn dầm mưa làm điều này…

Dầm mưa dọn dẹp miệng cống

Giữa những ngày mưa, trong khi nhiều người không muốn ra đường hay tìm cách tránh những đoạn đường ngập nước, thì anh Hoàng lại mặc áo mưa, tìm đến các miệng cống để nhặt rác, khơi thông dòng chảy. Công việc chính của anh là làm bếp, nhưng từ ngày 23.5.2026, anh bắt đầu dành thời gian sau giờ làm để dọn dẹp đường phố, vỉa hè và các miệng cống thoát nước quanh khu vực mình làm việc, sinh sống.

Anh Hoàng dầm mưa dọn rác tại các miệng cống ẢNH: NVCC

Những ngày nắng ráo, anh Hoàng tranh thủ dọn rác, cỏ dại trên đường, vỉa hè; khi trời mưa, anh chủ động tìm những điểm có dấu hiệu ngập, nơi lá cây, rác thải hoặc bùn đất che kín miệng cống. Với những vị trí khó phát hiện, anh hỏi người dân xung quanh để tìm đến đúng nơi cần dọn dẹp. Nhiều người còn chủ động chỉ cho anh những miệng cống đang bị tắc nghẽn.

“Bộ đồ nghề mỗi lần ra đường của tôi khá đơn giản, gồm áo mưa, một cây liềm, đôi găng tay và bao đựng rác. Đến nơi, tôi dùng liềm moi từng lớp lá cây, rác và bùn đất mắc ở miệng cống rồi gom vào bao. Sau khi dọn xong tôi không rời đi ngay mà thường đứng đợi đến khi chắc chắn nước đã bắt đầu rút”, anh Hoàng chia sẻ.

Bộ đồ nghề của anh Hoàng gồm có: áo mưa, một cây liềm, đôi găng tay và bao đựng rác ẢNH: NVCC

Anh cho biết trong quá trình nước chảy, rác và lá cây ở khu vực xung quanh có thể tiếp tục bị cuốn vào miệng cống. “Lúc đó tôi lại gom thêm một lần nữa để hạn chế tình trạng cống vừa thông đã tiếp tục bị che lấp”, anh Hoàng nói.

Với phương châm, dù làm gì cũng phải đảm bảo an toàn cho mình và người tham gia giao thông. Vì vậy, anh Hoàng thường ngồi trên vỉa hè để dọn, tránh đứng giữa lòng đường gây ảnh hưởng đến người đi lại. Mỗi miệng cống anh Hoàng mất khoảng 5 - 10 phút để xử lý, tùy lượng rác và bùn đất. Có ngày nhiều nhất, anh dọn được 12 miệng cống.

Công việc dọn dẹp này được anh Hoàng duy trì gần như mỗi ngày, chỉ trừ những lúc bị ốm. “Với tôi, đây vừa là một cách vận động cơ thể sau giờ làm, vừa có ích cho xã hội”, anh chia sẻ.

“Không có ai trả công, tôi vẫn làm”

Trong những lần dọn cống giữa trời mưa, anh Hoàng cũng gặp không ít ánh mắt tò mò của người đi đường. Có người động viên, thậm chí dừng lại hỗ trợ anh. Nhưng cũng có những lời nói khiến anh không khỏi chạnh lòng, như: “Việc nhà không lo, đi lo việc bao đồng”, “Làm vậy có ai trả công không?”, thậm chí có người gọi anh là “đồ thần kinh”.

Những ngày nắng, anh Hoàng dọn dẹp cỏ dại làm sạch đường phố ẢNH: NVCC

Nhưng những lời nhận xét tiêu cực ấy không khiến anh bỏ cuộc. Anh Hoàng cho rằng việc mình làm không phải để nhận tiền hay được mọi người ghi nhận, mà đơn giản là muốn góp một phần nhỏ vào việc giữ gìn môi trường sống xung quanh.

Sau hơn 4 tháng duy trì, việc dọn dẹp đường phố, khơi thông các lỗ cống đã trở thành một thói quen. Anh Hoàng cho biết không mong sẽ nhận lại điều gì cho bản thân. Điều anh mong muốn chỉ là ngày càng có nhiều người chú ý hơn đến việc giữ gìn môi trường, đặc biệt là không xả rác khiến hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn.

“Không có ai trả công, nhưng tôi vẫn làm. Tôi muốn duy trì công việc này để mọi người cùng có ý thức giữ gìn môi trường, góp sức cho một Việt Nam xanh, sạch, đẹp hơn”, anh Hoàng chia sẻ.

Những ngày có mưa lớn, dù ngày hay đêm anh Hoàng cũng ra đường để khơi thông miệng cống ẢNH: NVCC

Trần Phước Hoàng (29 tuổi, ngụ P. Mỹ Thượng, TP. Huế), người đã trực tiếp chứng kiến và từng chung tay dọn dẹp cùng anh Hoàng một thời gian, chia sẻ: “Mình thấy việc đứng giữa trời mưa tầm tã để khơi thông cống rất vất vả. Việc làm của anh Hoàng rất thực tế và đáng được lan tỏa”.

Theo Phước Hoàng, những việc làm như vậy còn có thể truyền cảm hứng để người trẻ sống trách nhiệm hơn với cộng đồng. “Một người không thể làm thay tất cả, nhưng nếu những việc làm này được lan tỏa, sẽ có thêm nhiều người cùng hành động, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, tốt đẹp hơn”, Phước Hoàng nói.