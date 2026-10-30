Bị phạt hành chính 400 triệu đồng, người vi phạm không có tài sản để thi hành

Ngày 30.10, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định về việc chưa có điều kiện xử phạt hành chính đối với ông L.Đ.P (67 tuổi, ở thôn Phú Gia, xã Xuân An) về hành vi phá rừng.

Theo đó, ông P. bị xử phạt 400 triệu đồng nhưng hiện không có tài sản để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt.

UBND tỉnh Gia Lai giao Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Cát chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, xác minh điều kiện thi hành quyết định xử phạt. Trường hợp phát hiện ông P. có đủ điều kiện thi hành, cơ quan chức năng sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ quyết định chưa có điều kiện cưỡng chế để tiếp tục thực hiện các biện pháp theo quy định.

Trước đó, vào tháng 8.2026, ông P. đã có hành vi phá hơn 4.800 m² rừng tự nhiên thường xanh nghèo, thuộc chức năng rừng sản xuất tại lô 9a, khoảnh 3, tiểu khu 245, xã Xuân An.

Với hành vi này, ông P. bị phạt hành chính 400 triệu đồng. Cơ quan chức năng đồng thời tịch thu các phương tiện, công cụ sử dụng để vi phạm gồm một máy cưa xăng cầm tay và một cái rựa. Làm việc với cơ quan chức năng, ông P. khai nhận phá rừng để trồng keo.

Đại diện Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Cát cho biết, qua xác minh của các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, tại thời điểm kiểm tra, ông P. không có nhà cửa, tài khoản ngân hàng hay tài sản có giá trị để bảo đảm thi hành nghĩa vụ tài chính.

Theo đại diện Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Cát, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi và định kỳ 15 ngày xác minh lại điều kiện thi hành quyết định xử phạt. Nếu phát hiện ông P. có tài sản phát sinh, đơn vị sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để tiếp tục thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Trường hợp sau nhiều đợt xác minh, kéo dài khoảng 1 năm, ông P. vẫn không có tài sản và không có khả năng thi hành quyết định xử phạt, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.