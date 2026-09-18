Bị phạt vì dùng AI ghép ảnh mặc trang phục công an để câu view

Ngày 18.9, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt T.Q.T (27 tuổi, ở xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau) số tiền 8,5 triệu đồng vì dùng AI cắt, ghép ảnh câu like.

Trước đó, đơn vị này phát hiện tài khoản Facebook do anh T.Q.T lập, quản lý và sử dụng đăng tải hình ảnh người mặc trang phục Công an nhân dân.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau làm việc với T.Q.T ẢNH: CACC

Làm việc với cơ quan chức năng, anh T. thừa nhận mình không phải công an. Trong số hình ảnh đã đăng tải, một phần là thật, một phần sử dụng công nghệ AI để cắt ghép, chỉnh sửa nhằm câu view, câu like trên không gian mạng.

Anh T. cũng thừa nhận hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an trên mạng xã hội và tàng trữ trái phép trang phục Công an nhân dân.

Sau khi được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan, anh T. nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ bài viết và giao nộp trang phục Công an nhân dân cho lực lượng chức năng.

Công an Cà Mau khuyến cáo người dân không tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục công an hoặc đăng tải thông tin sai sự thật; không lợi dụng mạng xã hội và dùng AI để trục lợi cá nhân, đùa giỡn với hình ảnh của lực lượng vũ trang.