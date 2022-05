Bí quyết ăn uống của Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Không thể phủ nhận rằng Nữ hoàng đã già đi một cách duyên dáng và gần đây bà đã tổ chức sinh nhật lần thứ 96 của mình.

Trong khi cả thế giới đang ngạc nhiên về sức khỏe của bà dù đã ở tuổi 96, thì đây là cái nhìn sơ lược về "những gì bà ăn hằng ngày" và bí quyết ăn uống của bà.

Một tiết lộ thú vị đã được một trong những đầu bếp riêng của Nữ hoàng là Darren McGrady đưa ra trong cuốn sách Eating Royally: Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen.

Theo cuốn sách, Nữ hoàng đã được giới thiệu một thực đơn từ 20 đầu bếp của bà để từ đó bà chọn các bữa ăn hằng ngày của mình.

Dưới đây là những gì Nữ hoàng ăn hằng ngày để giữ dáng, theo Times of India.

1. Một khởi đầu lành mạnh

Trong khi cả thế giới bắt đầu một ngày mới với một ly caffein, Nữ hoàng và những lựa chọn của bà rất hãnh diện về hoàng gia.

Bà bắt đầu một ngày mới với một tách trà Earl Grey nóng ấm với sữa, không đường và một ít bánh quy.

Theo một bài báo đăng trên tạp chí Hello, người ta đã đề cập rằng Nữ hoàng Elizabeth thưởng thức trà của bà với Chocolate Bath Olivers là loại bánh quy giòn phủ sô cô la.

2. Bữa sáng

Sau khi thưởng thức trà và đồ ăn trước bữa sáng, bà đi tắm, mặc trang phục hoàng gia và tiến hành bữa sáng hoàng gia của mình, được cho là bao gồm ngũ cốc lạnh, đôi khi là bánh mì nướng và mứt cam. Trứng hiếm khi có trong thực đơn, theo Times of India.

3. Bữa trưa

Trong một báo cáo được công bố trên một cổng thông tin kỹ thuật số Eat this, not that, đầu bếp riêng của Nữ hoàng, McGrady, từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với The Telegraph rằng bà thích một bữa ăn đơn giản giàu protein, ít carb.

Bữa trưa hoàng gia của bà bao gồm thịt ba chỉ Dover nướng hoặc cá hồi Scotland ăn kèm với rau bina và bí xanh. Đây được cho là một trong những món yêu thích của bà. Bà cũng thích món salad đơn giản với gà nướng.

Thực tế, McGrady đã chia sẻ "Không có tinh bột là quy tắc" trong bữa trưa của bà.





4. Trà chiều

Nữ hoàng yêu thích bữa trà chiều của mình. Theo một câu chuyện được đăng trên Cosmopolitan, trà chiều là một bữa ăn phong phú, bao gồm bánh mì kẹp dưa chuột, bánh trái cây và trà Earl Grey trong thực đơn.

5. Bữa tối

Nữ hoàng rất kỷ luật và bà thích ‘không tinh bột’ khi bà ăn tối một mình.

Bữa tối của bà bao gồm cá nướng hoặc luộc với salad và rau, theo McGrady.

Ông McGrady từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn “Bà ấy rất kỷ luật như vậy đấy. Bà ấy có thể có bất cứ thứ gì bà ấy muốn, nhưng chính kỷ luật đó đã giúp bà ấy trở nên thật tốt và thật khỏe mạnh".

6. Món tráng miệng

Trong một cuộc phỏng vấn với McGrady, ông đã chia sẻ rằng Nữ hoàng là một người 'nghiện chocoholic'.

Trái cây tươi từ các khu vườn như dâu tây từ Lâu đài Balmoral hay đào tươi từ nhà kính của Lâu đài Windsor thường được phục vụ cho bà.

Ông McGrady nói thêm rằng “đó phải là sô cô la đen, càng sẫm màu càng tốt. Bà ấy không thích sô cô la sữa hay sô cô la trắng. Cuối cùng, bà ấy thích thưởng thức món tráng miệng sô cô la nhà làm và bánh quy sô cô la”, theo Times of India.

7. Nghiêm ngặt trong chế độ ăn uống hằng ngày

Một thứ mà Nữ hoàng không thích là tỏi và những thứ gì có tỏi. Ngoài ra, Nữ hoàng thích bít tết được nấu chín đúng cách, đặc biệt là những miếng thịt bò luôn được nướng kỹ và bà thích ăn những lát cuối cùng.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Nữ hoàng chưa bao giờ gọi đồ ăn nhanh trong 20 năm qua, đó là điều giúp bà luôn linh hoạt và nhanh nhẹn ở độ tuổi cao, theo Times of India.