Bí quyết cho giấc ngủ ngon và xu hướng tìm kiếm GABA

Người mất ngủ có nguy cơ trầm cảm gấp 4 lần so với người không mất ngủ. Đáng lưu ý, nữ giới mất ngủ cao hơn so với nam giới và dễ dàng cảm nhận sự già nua do mất ngủ.

Khung giờ sinh học cho sự trẻ trung tươi tắn Các yếu tố ảnh hưởng đến cảm giác buồn ngủ thường gặp, như: căng thẳng (lo lắng về tình hình công việc, học tập, sức khỏe, tài chính hoặc các vấn đề gia đình); thay đổi lịch làm việc (làm việc ca sớm, ca tối hoặc thay đổi ca làm việc thường xuyên); thói quen ngủ không đúng giấc (thường xuyên ngủ muộn hoặc sử dụng các chất kích thích (trà, cà phê). Để tránh xa rối loạn giấc ngủ, mỗi người nên có được thói quen ngủ lành mạnh như (đi ngủ đều đặn và tạo thói quen đi ngủ sớm trước 23 giờ); áp dụng liệu pháp thư giãn và tránh sử dụng các chất kích thích. Theo đồng hồ sinh học của cơ thể, 21 - 23 giờ là thời điểm hệ miễn dịch đào thải chất độc nên cơ thể và tinh thần cần được thả lỏng, thư giãn dưới các hình thức khác nhau. Vì thế, nên đi ngủ vào khoảng thời gian này để cơ thể nhanh chóng được hồi phục. Với phụ nữ, mỹ phẩm hoàn hảo nhất là sức khỏe nội sinh với vai trò quan trọng của chất lượng giấc ngủ. Sau giấc ngủ ngon, cơ thể sẽ có được sự sảng khoái, tươi tắn rạng rỡ mỗi ngày. Ngủ ngon hơn giảm nguy cơ thừa cân, béo phì Rối loạn giấc ngủ là tình trạng rối loạn liên quan đến các vấn đề về chất lượng, thời gian và số lượng giấc ngủ khiến người bệnh bị mệt mỏi suy giảm về chất lượng công việc. Có nhiều rối loạn giấc ngủ khác nhau, trong đó mất ngủ là phổ biến nhất. Mất ngủ có mối liên quan với trầm cảm, lo âu. Mất ngủ làm trầm trọng thêm chứng trầm cảm hoặc lo âu, và ngược lại. Người mất ngủ có nguy cơ trầm cảm gấp gần 4 lần so với người không mất ngủ. Một số nghiên cứu cho thấy, những năm gần đây, khoảng 80% bệnh nhân đến khám tại cơ sở y tế chuyên khoa được phát hiện rối loạn giấc ngủ có liên quan tới căng thẳng trong cuộc sống; trong số bị mất ngủ, 5% - 6% mất ngủ nặng có trầm cảm, lo âu. Đáng lưu ý, rối loạn giấc ngủ thường gặp ở phụ nữ nhiều hơn nam giới. Rối loạn giấc ngủ nếu không được điều trị sẽ gây nhiều hệ lụy với sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần như: mệt mỏi, căng thẳng, già nua hơn. Một số nghiên cứu cũng cho thấy, thiếu ngủ, mất ngủ dễ dẫn đến thừa cân, béo phì, tăng tốc lão hóa da, gia tăng mụn trứng cá. Do vậy, khi có các biểu hiện của mất ngủ như:khó vào giấc, ngủ không sâu, hay tỉnh giấc, thức dậy sớm và không ngủ lại được cần được khắc phục sớm. Cán bộ ký thuật Traphaco hướng dẫn người dân tại vùng trồng Đinh Lăng đạt chuẩn GACP-WHO tại Nam Định Hoạt chất GABA đang là xu hướng được lựa chọn giúp đem đến chất lượng hoàn toàn mới cho giấc ngủ. GABA (Gamma aminobutyric acid) là một chất ức chế dẫn truyền thần kinh có tác dụng ngăn chặn một số tín hiệu não bộ và giảm hoạt động của hệ thần kinh. Não bộ sẽ giải phóng GABA một cách tự nhiên vào cuối ngày nhằm thúc đẩy cơn buồn ngủ và cho phép cơ thể đi vào tình trạng nghỉ ngơi. Vì vậy, thực phẩm bổ sung GABA thường được ứng dụng trong điều trị các bệnh lý liên quan đến tình trạng căng thẳng, lo lắng kéo dài và mất ngủ. Trong một nghiên cứu nhỏ trên 40 người vào năm 2018, những người sử dụng 300 miligam (mg) GABA một giờ trước khi đi ngủ cảm thấy ngủ nhanh hơn so với những người dùng giả dược. Nhờ vào những tác dụng trên mà GABA đã trở thành tìm kiếm mới trogn những năm gần đây. Các loại thực phẩm có chứa GABA chủ yếu là các loại thực phẩm lên men như: Kim chi, tempeh (món ăn từ đậu nành lên men) và miso... Cách phòng tránh rối loạn giấc ngủ Hạn chế rối loạn giấc ngủ khi thay đổi một số thói quen sinh hoạt hằng ngày để nâng cao chất lượng giấc ngủ như sau: Phòng ngủ sao cho luôn yên tĩnh, mát mẻ và không quá sáng; đi ngủ ngay khi mệt mỏi.

Suy nghĩ tích cực, giữ tâm lý thoải mái, không lo âu, muộn phiền trước khi đi ngủ.

