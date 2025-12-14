Bí quyết đạt doanh thu 10.000 tỉ đồng của phân bón Đầu Trâu Ninh Bình

Ngày 21.10.2015, nhà máy Bình Điền - Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động tại Khu công nghiệp Khánh Phú với tổng vốn đầu tư gần 500 tỉ đồng, công suất thiết kế 400.000 tấn/năm. Đây là cột mốc đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu Đầu Trâu tại thị trường phía bắc.



Ông Ngô Văn Đông - Chủ tịch HĐQT Công ty tặng hoa cho lãnh đạo Công ty CP Bình Điền Ninh Bình ẢNH: Q.N

Sau 10 năm, đến nay, Bình Điền - Ninh Bình đã cung ứng ra thị trường hơn 1 triệu tấn phân bón với doanh thu gần 10.000 tỉ đồng. Quan trọng hơn là Bình Điền đã xây dựng được mạng lưới phân phối vững mạnh, trở thành đối tác tin cậy của hàng triệu nông dân từ Nghệ An trở ra.

Yếu tố cốt lõi giúp Bình Điền - Ninh Bình phát triển mạnh trong thị trường cạnh tranh khốc liệt chính là sự đầu tư bài bản vào công nghệ. Nhà máy hiện sở hữu 4 dây chuyền sản xuất, trong đó có 2 dây chuyền NPK một hạt sử dụng công nghệ ure hóa lỏng hiện đại. Hệ thống máy móc được nhập khẩu từ hãng Schneider (Đức), với quy trình tự động hóa cao giúp sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng đồng đều. Đặc biệt, công ty áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm đầu ra, quản lý bằng mã QR Code để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thêm vào đó, Công ty đã phối hợp cùng các nhà khoa học để ứng dụng công nghệ Eco-Nanomix và các hoạt chất Nano hữu cơ vào sản phẩm. Thực tế thử nghiệm diện rộng tại các tỉnh như Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình cho thấy, các dòng sản phẩm mới giúp nông dân giảm lượng bón từ 30 - 50%, giảm số lần bón mà vẫn đảm bảo năng suất, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp luôn thể hiện trách nhiệm cao với cộng đồng với hàng loạt chương trình ý nghĩa như: tài trợ chương trình "Tiếp sức đến trường", ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung, hay đồng hành cùng giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền thường niên. Công ty cổ phần Bình Điền - Ninh Bình đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2022), Cờ thi đua của Bộ Công thương và nhiều Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình.

Ông Ngô Văn Đông - Chủ tịch HĐQT Công ty khẳng định: "Bước vào giai đoạn mới, Bình Điền - Ninh Bình sẽ tiếp tục cải tiến tư duy quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và hướng đến sản xuất xanh. Chúng tôi cam kết tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, giúp bà con nông dân gieo niềm tin và gặt hái những mùa vàng no ấm".