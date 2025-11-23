Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Bình Điền trao sinh kế cho người dân vùng lũ

Chí Nhân
Chí Nhân
23/11/2025 12:39 GMT+7

Ngày 21 - 22.11, tại xã Nông Cống (Thanh Hóa), Công ty CP Phân bón Bình Điền phối hợp với Báo Nông thôn Ngày nay và chính quyền địa phương tổ chức "Trao sinh kế cho bà con vùng bão lũ" với tổng giá trị trên 3 tỉ đồng.

Hơn 1.600 "gói vật tư nông nghiệp" trị giá trên 3 tỉ đồng được Công ty Bình Điền trao tặng cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 10 - 11 vừa qua. Chương trình nhằm tiếp sức cho bà con nông dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau đợt thiên tai vừa qua.

Bình Điền trao sinh kế cho người dân vùng lũ - Ảnh 1.

Công ty Bình Điền tổ chức chương trình trao sinh kế cho người dân vùng bão lũ Thanh Hóa

ẢNH: CTV

Với phương châm trao "cần câu", chương trình là sự kết hợp giữa việc trao tặng các gói sinh kế (bao gồm lúa giống và phân bón) và hoạt động chuyển giao kỹ thuật canh tác tiên tiến. Mỗi gói sinh kế trị giá từ 1,7 - 2 triệu đồng/hộ, đủ để sản xuất 1.500 m² trong vụ đông xuân 2025 - 2026. Song song với việc trao tặng quà, các chuyên gia nông nghiệp của Công ty C.P Phân bón Bình Điền cùng cán bộ khuyến nông địa phương đã tổ chức 4 buổi tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy trình bón phân cân đối, quản lý dịch hại tổng hợp và kỹ thuật xử lý rơm rạ nhằm tiết kiệm chi phí, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao năng suất.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty C.P Phân bón Bình Điền, cho biết: "Thông qua việc trao tặng các gói vật tư nông nghiệp thiết thực và tổ chức tập huấn kĩ thuật, chúng tôi mong muốn bà con không chỉ giảm bớt gánh nặng thiệt hại do thiên tai mà còn có thêm động lực và kiến thức để nhanh chóng bắt tay vào vụ mùa mới với niềm tin vào một mùa màng bội thu."

Đây được đánh giá là một giải pháp hỗ trợ hiệu quả, cung cấp ngay những tư liệu sản xuất cần thiết để người dân tái thiết đồng ruộng sau bão lũ.

Anh Nguyễn Văn Thao, xúc động: "Lũ lụt vừa qua khiến bà con mất mùa, nhà cửa hư hại nên vợ chồng tôi lo lắng lắm. Khi nhận được gói sinh kế này, tôi thật sự mừng và biết ơn. Sự hỗ trợ kịp thời của công ty và chính quyền đã giúp gia đình tôi vơi bớt gánh nặng. Đây là nguồn động viên lớn và là sự giúp đỡ thiết thực nhất với nông dân chúng tôi lúc này.

Ông Đồng Minh Quân, Chủ tịch UBND xã Nông Cống nhấn mạnh: Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và thiết thức, qua đó giúp người nông dân địa phương có cơ hội khôi phục lại ruộng vườn sau trận lũ lụt vừa qua.

