Kinh tế Doanh nghiệp

Bình Điền hỗ trợ khẩn cấp 3,1 tỉ đồng giúp bà con vùng lũ nam Trung bộ

Chí Nhân
Chí Nhân
25/11/2025 12:33 GMT+7

Với tinh thần tương thân tương ái, Ban lãnh đạo Công ty C.P Phân bón Bình Điền kêu gọi toàn bộ cán bộ công nhân viên "nhường cơm sẻ áo" để chia sẻ với khó khăn của bà con vùng mưa lũ lịch sử nam Trung bộ. Tổng số tiền quyên góp được 3,1 tỉ đồng đang được chuyển tới các địa phương, thông qua sự phối hợp với Mặt trận Tổ quốc.

Ngay sau buổi lễ phát động quyên góp sáng 24.11, Công ty CP Phân bón Bình Điền đã lập tức thành lập "Đoàn công tác đặc biệt" và khởi hành gấp rút để kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ lụt. Hưởng ứng lời kêu gọi, các công ty thành viên cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã đồng lòng đóng góp, hướng về miền Trung. Tổng số tiền quyên góp là 3,1 tỉ đồng.

Bình Điền hỗ trợ khẩn cấp 3,1 tỉ đồng giúp bà con vùng lũ nam Trung bộ - Ảnh 1.

Công ty C.P phân bón Bình Điền trao tặng bà con vùng mưa lũ nam Trung bộ 3,1 tỉ đồng

ẢNH: CTV

Ông Ngô Văn Đông - Tổng giám đốc Công ty C.P Phân bón Bình Điền, chia sẻ: "Với người Bình Điền, trách nhiệm xã hội không phải là khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh từ trái tim. Chúng tôi vừa rời Thanh Hóa, chưa kịp nghỉ ngơi, nhưng nhìn cảnh đồng bào các tỉnh nam miền Trung trong biển nước, chúng tôi biết mình phải lên đường ngay. Những phần hỗ trợ này là tấm lòng của hàng nghìn người lao động Bình Điền gửi đến bà con, mong chia sẻ phần nào gánh nặng trong cơn hoạn nạn".

Đoàn công tác dự kiến sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh để trao tận tay những phần hỗ trợ đến đúng những hộ dân đang gặp khó khăn nhất, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Tại Đắk Lắk hỗ trợ tổng số tiền 1 tỉ đồng, các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng mỗi nơi 500 triệu đồng, tỉnh Quảng Ngãi cùng Đà Nẵng (khu vực Quảng Nam cũ) mỗi nơi 300 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 21 - 22.11, công ty đã tổ chức thành công chương trình "Trao sinh kế" tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, với việc trao tặng 1.600 gói vật tư và tập huấn kỹ thuật giúp bà con tái thiết sau bão số 10.

